Раскрыта причина крушения российско-европейского зонда «Скиапарелли»

«Скиапарелли» должен был сесть на марсианское плато Меридиана 19 октября 2016 года. Сигнал от модуля прервался в момент спуска. После посадки должна была начаться передача сигнала с поверхности, который готовы были принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO.

Зонд предназначался для отработки технологий входа в атмосферу, спуска, посадки и проведения исследований.

Ранее причиной крушения «Скиапарелли» назывался сбой в работе инерциального измерительного блока, в результате которого была неверно рассчитана высота аппарата. Тогда директор ЕКА по пилотируемым полетам Дэвид Паркер сказал, что окончательные выводы будут представлены в начале 2017 года.