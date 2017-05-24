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17:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта причина крушения российско-европейского зонда «Скиапарелли»

Причиной поломки спускаемого аппарата «Скиапарелли» является ошибка бортового компьютера. Это вызвало преждевременное прекращение выполнения программ спуска. К такому выводу пришли специалисты Европейского космического агентства (ЕКА), проводившие независимое расследование. Об этом сообщается на сайте проекта «Экзомарс».

«Скиапарелли» должен был сесть на марсианское плато Меридиана 19 октября 2016 года. Сигнал от модуля прервался в момент спуска. После посадки должна была начаться передача сигнала с поверхности, который готовы были принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO.

Зонд предназначался для отработки технологий входа в атмосферу, спуска, посадки и проведения исследований.

Ранее причиной крушения «Скиапарелли» назывался сбой в работе инерциального измерительного блока, в результате которого была неверно рассчитана высота аппарата. Тогда директор ЕКА по пилотируемым полетам Дэвид Паркер сказал, что окончательные выводы будут представлены в начале 2017 года.

Российско-европейская миссия «ЭкзоМарс-2016» была запущена с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М» 14 марта 2016 года.

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