ЦОДД рекомендовал водителям использовать общественный транспорт для поездок в центр Москвы

«Департаментом капитального ремонта Москвы активно продолжаются работы в рамках реализации программы благоустройства “Моя улица” в центральной части года. Так, работы стартовали еще на ул. Болотная, Болотной набережной (до ул. Серафимовича), в Лубочном переулке, на ул. Балчуг, в Китайгородском проезде, на ул. Варварка, ул. Москворецкая и Москворецкой набережной. Кроме того, продолжаются работы на основных центральных улицах города — Садовом и Бульварном кольцах, в районе Якиманской набережной, а также на Лубянской площади», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее крупные заторы отмечаются на Садовом и Бульварном кольцах, в районе Лубянской площади, а также на ул. Большая Лубянка и ул. Сретенка.

Уточняется, что наиболее крупные заторы отмечаются на Садовом и Бульварном кольцах, в районе Лубянской площади, а также на ул. Большая Лубянка и ул. Сретенка.

«Просим водителей избегать маршрутов по данным улицам без необходимости. В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы Центр организации дорожного движения правительства Москвы прогнозирует затруднения движения в центральной части города, особенно в утренние и вечерние часы пик», — подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что также наблюдается ухудшение дорожно-транспортной ситуации на северо-западе, севере и северо-востоке ТТК в связи с перераспределением автомобильных потоков с целью объезда реконструируемых участков. В связи с введенными ограничениями наблюдается ухудшение транспортной ситуации в центре города с увеличением загрузки до восьми-девяти баллов в часы пик.