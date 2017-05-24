ЦОДД рекомендовал водителям использовать общественный транспорт для поездок в центр Москвы
На ряде улиц в центре Москвы начались работы по благоустройству,
На ряде улиц в центре Москвы начались работы по благоустройству,
«Департаментом капитального ремонта Москвы активно продолжаются работы в рамках реализации программы благоустройства “Моя улица” в центральной части года. Так, работы стартовали еще на ул. Болотная, Болотной набережной (до ул. Серафимовича), в Лубочном переулке, на ул. Балчуг, в Китайгородском проезде, на ул. Варварка, ул. Москворецкая и Москворецкой набережной. Кроме того, продолжаются работы на основных центральных улицах города — Садовом и Бульварном кольцах, в районе Якиманской набережной, а также на Лубянской площади», — говорится в сообщении.
«Просим водителей избегать маршрутов по данным улицам без необходимости. В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы Центр организации дорожного движения правительства Москвы прогнозирует затруднения движения в центральной части города, особенно в утренние и вечерние часы пик», — подчеркнули в
Уточняется, что также наблюдается ухудшение
«Работы по благоустройству, безусловно, очень важны для города, тем не менее, они порождают временные неудобства. Просим жителей с пониманием отнестись к временным трудностям. Просим водителей корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и выбирать пути объезда, а для поездок в центр рекомендуем пользоваться общественным транспортом», — добавили в