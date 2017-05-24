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17:58 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили прокомментировал блокировку российских сайтов на Украине

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал решение президента Петра Порошенко закрыть на Украине доступ к российским соцсетям бесчеловечным и отражающим «наплевательское отношении» к украинцам, а также «тупостью, переходящей во вредительство».

Источник: РИА Новости

Ранее Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина вела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещайтся доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. При этом, как сообщили СМИ, доступ к российским соцсетям до сих пор не заблокирован в здании кабмина Украины.

«Решение Порошенко заблокировать “ВКонтакте”, “Одноклассники” и Mail.ru само по себе спорное. Методы, которыми это было сделано, бесспорно, бесчеловечны и отражают крайне наплевательское отношение к собственным согражданам. Миллионы людей потеряли доступ к своим контактам и семейным фото и видеоархивам. Если человек не может больше посмотреть свои семейные фотки — это и есть защита от вражеской пропаганды? Как по мне, то это тупость, переходящая во вредительство», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в среду.

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