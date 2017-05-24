В Уфе мужчина выгуливал львенка на поводке по людной улице
24 мая в соцсетях появилось видео, которое вызвало широки резонанс у жителей Уфы.
24 мая в соцсетях появилось видео, которое вызвало широки резонанс у жителей Уфы.
Пользователь с ником Соня play выложила видеоролик. На котором записано, как некий мужчина выгуливает по оживленному тротуару города на поводке львенка, словно собаку. Видеозапись появилась в выпуске новостей телеканала РенТВ.
Судя по реакции горожан. Оказавшихся поблизости от юного хищника и его хозяина, все они были шокированы такой нежданной встречей. Некоторые замирали на месте от неожиданности или снимали на фото и видео редкого прохожего. Другие явно пугались и стремились удалиться как можно дальше от львенка.
В кадр попала сцена, как львенок неожиданно сорвался в сторону
Как и почему маленький хищник оказался в людном месте, пока неизвестно. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что хозяин львенка работает в цирке или зоопарке и вывел своего подопечного «подышать свежим воздухом» и заодно попугать прохожих.
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