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21:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе мужчина выгуливал львенка на поводке по людной улице

24 мая в соцсетях появилось видео, которое вызвало широки резонанс у жителей Уфы.

Пользователь с ником Соня play выложила видеоролик. На котором записано, как некий мужчина выгуливает по оживленному тротуару города на поводке львенка, словно собаку. Видеозапись появилась в выпуске новостей телеканала РенТВ.

Судя по реакции горожан. Оказавшихся поблизости от юного хищника и его хозяина, все они были шокированы такой нежданной встречей. Некоторые замирали на месте от неожиданности или снимали на фото и видео редкого прохожего. Другие явно пугались и стремились удалиться как можно дальше от львенка.

В кадр попала сцена, как львенок неожиданно сорвался в сторону кого-то из прохожих. Изрядно напугав окружающих.

Как и почему маленький хищник оказался в людном месте, пока неизвестно. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что хозяин львенка работает в цирке или зоопарке и вывел своего подопечного «подышать свежим воздухом» и заодно попугать прохожих.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

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