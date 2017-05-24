Правительство вводит в Калининградской области режим чрезвычайной ситуации

Министерство сельского хозяйства Калининградской области подготовило проект постановления «О чрезвычайной ситуации на территории Калининградской области». Режим ЧС планируется ввести с 29 мая 2016 года, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Режим чрезвычайной ситуации вводится «решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Калининградской области от 24 мая 2017 года № 2». Причина — «повреждение и гибель посевов сельскохозяйственных культур в результате обильных осадков». Режим ЧС вводится «в целях принятия необходимых мер по ликвидации последствий критического переувлажнения почв земель на территории Калининградской области, определения материального ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу Калининградской области».

В зону ЧС предлагается включить 13 городских округов и районов: Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Черняховский. Постановлением предлагается «привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Калининградской области силы и средства областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Напомним, в августе 2016 года в регионе в связи с переувлажнением почв вводился режим ЧС, однако тогда это был «режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве».