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18:48 (мск), источник: Sputnik.md

Граждане Молдовы страдают от безработицы, низких зарплат и пенсий

Лишь 2% населения Республики Молдова могут сказать, что очень довольны уровнем жизни в стране.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Большая часть населения Молдовы не довольна уровнем жизни в стране. Таковы данные опроса «Общественное восприятие власти, политические партии и избирательная система в Молдове».

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Исследование показало, что 19% опрошенных категорически не довольны уровнем жизни, а 23% не довольны. По результатам опроса, 20% граждан устраивает их социально-экономическое положение. И только 2% населения Молдовы очень довольны уровнем жизни в стране.

Согласно исследованию, 44% респондентов считают, что основная проблема, с которой сталкивается республика, — это безработица, а 39% — низкий заработок и пенсии. Следом расположились коррупция и высокий уровень бедности. Также опрошенные выделили среди самых серьезных проблем страны миграцию населения, высокие цены, некомпетентное управление, плохие дороги, низкий уровень медицинских услуг и экономический кризис.

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