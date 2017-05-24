Граждане Молдовы страдают от безработицы, низких зарплат и пенсий

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Большая часть населения Молдовы не довольна уровнем жизни в стране. Таковы данные опроса «Общественное восприятие власти, политические партии и избирательная система в Молдове».

Невероятный поворот: Пять партий пройдут в парламент в случае выборов

Исследование показало, что 19% опрошенных категорически не довольны уровнем жизни, а 23% не довольны. По результатам опроса, 20% граждан устраивает их социально-экономическое положение. И только 2% населения Молдовы очень довольны уровнем жизни в стране.

Согласно исследованию, 44% респондентов считают, что основная проблема, с которой сталкивается республика, — это безработица, а 39% — низкий заработок и пенсии. Следом расположились коррупция и высокий уровень бедности. Также опрошенные выделили среди самых серьезных проблем страны миграцию населения, высокие цены, некомпетентное управление, плохие дороги, низкий уровень медицинских услуг и экономический кризис.