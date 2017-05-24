Синоптики: В Воронежскую область могут вернуться заморозки

По словам сотрудников метеорологической службы, в этом году из-за вмешательства Арктики обычный климатический ритм был сбит. Подтверждает это факт того, что среднесуточная температура в Воронеже в начале этой недели оказалась ниже нормы на 3 градуса. Так, в ночь на вторник в областном центре градусник показывал +4,8 °C, в некоторых районах региона — +2°C. Примечательно, что в соседней Тамбовской области 23 мая были зафиксированы слабые заморозки.

В середине недели в Воронеже установилась по-настоящему майская погода. Синоптики отмечают, что тепло в столице Черноземья продержится до воскресенья. При этом возможны грозы и кратковременные дожди. Не исключены и заморозки.

— Окончательно вопрос заморозков в Черноземье пока не закрыт. По данным большинства прогностических моделей, в начале следующей недели в связи со стремительным распространением на юг глубокой полярной ложбины угроза ночного понижения температуры до -1 в некоторых районах региона снова повысится, — сообщает портал Gismeteo.

Синоптики отмечают, что последний раз отрицательная температура воздуха в третьей декаде мая наблюдалась дважды более 40 лет назад. Так, 21 мая 1974 года воздух охладился до -1,2°C, а 27 мая 1969 года — до -0,2°C.

Читайте также: На видео и фото попали град и дождь, внезапно обрушившиеся на Воронеж.