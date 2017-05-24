Синоптики: В Воронежскую область могут вернуться заморозки
Портал Gismeteo рассказал о возможных заморозках в Черноземье, в том числе в Воронежской области. Синоптики считают, что говорить о том, что они надолго покинули наш регион пока рано.
Портал Gismeteo рассказал о возможных заморозках в Черноземье, в том числе в Воронежской области. Синоптики считают, что говорить о том, что они надолго покинули наш регион пока рано.
По словам сотрудников метеорологической службы, в этом году
В середине недели в Воронеже установилась
— Окончательно вопрос заморозков в Черноземье пока не закрыт. По данным большинства прогностических моделей, в начале следующей недели в связи со стремительным распространением на юг глубокой полярной ложбины угроза ночного понижения температуры до -1 в некоторых районах региона снова повысится, — сообщает портал Gismeteo.
Синоптики отмечают, что последний раз отрицательная температура воздуха в третьей декаде мая наблюдалась дважды более 40 лет назад. Так, 21 мая 1974 года воздух охладился до -1,2°C, а 27 мая 1969 года — до -0,2°C.
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