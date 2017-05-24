Sunstroke Project: в проекте — несколько дуэтов с артистами Евровидения

По его словам, перед конкурсом композицию Молдовы «Hey, mamma!» в разных рейтингах оценивали как веселую и позитивную, но высокие места она не занимала. Степанов отметил, что благодаря третьему месту на Евровидении песню оценили по достоинству.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Несколько участников Евровидения 2017 после финала конкурса обращались к группе Sunstroke Project с предложением сотрудничать, об этом заявил саксофонист молдавского коллектива Сергей Степанов в ходе пресс-конференции в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова.

«Когда мы уже получили третье место в финале, нашей песне это дало такой статус и такое подспорье, что каждый из участников начал к нам обращаться за каким-то сотрудничеством. Мы со всеми подружились уже в рамках промотура и всего Евровидения. Это очень приятно и, надеюсь, — не лесть, а искреннее желание сделать что-то интересное», — заявил Степанов.

Вокалист группы Сергей Яловицкий добавил, что после конкурса у них появилось много предложений о сотрудничестве, над которыми коллектив сейчас работает.

«Хотим сейчас сделать несколько дуэтов с артистами Евровидения. Нужны для этого новые песни, демо версии. А сейчас времени на это не хватает. Но мы занимаемся этим вопросом, чтобы можно было уделить время всем. Это очень хорошо для артистов, чем больше дуэтов, тем больше музыкального движения, тем лучше это для любого проекта», — подчеркнул Яловицкий.

Также по словам участников группы, Филипп Киркоров первым поздравил их с успехом. По мнению российской звезды, композиция, исполненная участниками из Молдовы была лучшей на европейском конкурсе.