Sunstroke Project: в проекте — несколько дуэтов с артистами Евровидения
Вокалист Sunstroke Project Сергей Яловицкий рассказал, что после конкурса у группы появилось много предложений о сотрудничестве, над которыми коллектив сейчас работает.
Вокалист Sunstroke Project Сергей Яловицкий рассказал, что после конкурса у группы появилось много предложений о сотрудничестве, над которыми коллектив сейчас работает.
КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Несколько участников Евровидения 2017 после финала конкурса обращались к группе Sunstroke Project с предложением сотрудничать, об этом заявил саксофонист молдавского коллектива Сергей Степанов в ходе
По его словам, перед конкурсом композицию Молдовы «Hey, mamma!» в разных рейтингах оценивали как веселую и позитивную, но высокие места она не занимала. Степанов отметил, что благодаря третьему месту на Евровидении песню оценили по достоинству.
«Когда мы уже получили третье место в финале, нашей песне это дало такой статус и такое подспорье, что каждый из участников начал к нам обращаться за
Вокалист группы Сергей Яловицкий добавил, что после конкурса у них появилось много предложений о сотрудничестве, над которыми коллектив сейчас работает.
«Хотим сейчас сделать несколько дуэтов с артистами Евровидения. Нужны для этого новые песни, демо версии. А сейчас времени на это не хватает. Но мы занимаемся этим вопросом, чтобы можно было уделить время всем. Это очень хорошо для артистов, чем больше дуэтов, тем больше музыкального движения, тем лучше это для любого проекта», — подчеркнул Яловицкий.
Также по словам участников группы, Филипп Киркоров первым поздравил их с успехом. По мнению российской звезды, композиция, исполненная участниками из Молдовы была лучшей на европейском конкурсе.