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21:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми более 13 тысяч выпускников отметили Последний звонок

Праздничные мероприятия прошли по всему городу.

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Пермские выпускники массовыми гуляниями отметили Последний звонок в среду, 24 мая.

В этом году своё обучение оканчивают около 9 тысяч девятиклассников и 4 тысячи одиннадцатиклассников. По традиции утром в школах и колледжах города состоялись торжественные линейки, затем дети отправились на прогулки по улицам краевой столицы.

Одним из самых популярных мест для гуляний стал Горьковский парк. Школьники катались на аттракционах и отдыхали в аллеях. Однако основные мероприятия, посвящённые Последнему звонку, там произойдут в ближайшую пятницу, 26 мая. На главной сцене выступят музыкальные группы, а также пройдут конкурсы и дискотека.

Помимо этого выпускников можно было увидеть в популярных местах в городе — парках, скверах, на эспланаде и набережной. Концертно-развлекательная программа c выступлением творческих коллективов Перми прошла сразу в трёх парках: парке «Счастье есть», парке им. Чехова и саду им. Миндовского.

Стоит отметить, погода не порадовала в этот день выпускников. В Перми было прохладно и ветрено с постоянными осадками. Поэтому многие дети решили переждать время в кафе и ресторанах.

Напомним, что во время Последнего звонка в Перми была запрещена продажа алкогольных напитков.

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