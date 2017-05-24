В Перми более 13 тысяч выпускников отметили Последний звонок
Праздничные мероприятия прошли по всему городу.
Праздничные мероприятия прошли по всему городу.
Пермские выпускники массовыми гуляниями отметили Последний звонок в среду, 24 мая.
В этом году своё обучение оканчивают около 9 тысяч девятиклассников и 4 тысячи одиннадцатиклассников. По традиции утром в школах и колледжах города состоялись торжественные линейки, затем дети отправились на прогулки по улицам краевой столицы.
Одним из самых популярных мест для гуляний стал Горьковский парк. Школьники катались на аттракционах и отдыхали в аллеях. Однако основные мероприятия, посвящённые Последнему звонку, там произойдут в ближайшую пятницу, 26 мая. На главной сцене выступят музыкальные группы, а также пройдут конкурсы и дискотека.
Помимо этого выпускников можно было увидеть в популярных местах в городе — парках, скверах, на эспланаде и набережной.
Стоит отметить, погода не порадовала в этот день выпускников. В Перми было прохладно и ветрено с постоянными осадками. Поэтому многие дети решили переждать время в кафе и ресторанах.
Напомним, что во время Последнего звонка в Перми была запрещена продажа алкогольных напитков.