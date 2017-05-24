Депутаты показали народу свои подарки и поместили их в музей

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. В парламенте открылся музей — Музей парламента Молдовы.

Открытие музея приурочено к 26-летию создания молдавского законодательного собрания.

Гостям открытия музея были представлены законодательные акты разных периодов, фотографии и протокольные подарки, полученные депутатами в разные годы.

Председатель парламента Андриан Канду заявил, что документы и фотографии представляют нам институт парламента в его развитии.

«Мы постараемся сделать этот музей тем местом, которое могли бы посещать и дети, чтобы лучше понять роль этого учреждения в Республике Молдова», — отметил спикер парламента Андриан Канду.

Заведующая секретариатом парламента Алла Маринеску сообщила, что в музее можно увидеть первые законы, принятые парламентом 1990-х годов, выписку из стенограммы заседания, на котором была принята Декларация независимости Республики Молдова.

«У нас есть и книга с автографами бывших председателей парламента. Есть и книги с автографами депутатов. Здесь представлены подарки, полученные членами парламента в ходе официальных визитов», — добавила Маринеску.