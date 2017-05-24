Ученые раскрыли загадку сверхбыстрого роста черных дыр в юной Вселенной

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«Мы искали совершенно иную вещь — мы пытались найти следы звездообразования в тех галактиках, где были найдены эти черные дыры. Вместо этого нам удалось найти сразу четыре других объекта рядом с ними, звезды формировались с “бешеной” скоростью — несколько сотен солнечных масс в год», — рассказывает Роберто Декарли (Roberto Decarli) из Института астрономии в Гейдельберге (Германия).

Считается, что в центре большинства массивных галактик обитают сверхмассивные черные дыры, чья масса может составлять от миллиона до миллиардов масс Солнца. Причины образования этих объектов пока не совсем ясны. Изначально ученые считали, что подобные объекты возникали таким же путем, как их нормальные «кузены» — в результате гравитационного коллапса звезд и последующего слияния нескольких крупных черных дыр. Наблюдения за первыми галактиками Вселенной заставили астрофизиков усомниться в этом — оказалось, что в них обитают черные дыры с массой в десятки миллиардов Солнц. Подобные объекты, как показывают расчеты, просто не успели бы вырасти до таких размеров, если бы они родились маленькими. Поэтому некоторые ученые начали считать, что.

сверхмассивные черные дыры рождаются по более экзотическим сценариям — в результате коллапса гигантских облаков из «чистого» атомарного водорода или благодаря сгусткам темной материи.

Так художник представил себе рождение черной дыры в ранней Вселенной. Декарли и его коллеги нашли возможный ответ на этот вопрос, изучая самые далекие галактики, где были найдены эти черные дыры, при помощи радиотелескопа ALMA, построенного на высокогорном чилийском плато Чахнантор. Этот телескоп, как объясняют авторы статьи, может следить за движениями даже самых холодных облаков газов, из которых формируются звезды, что позволяет использовать его для «прямой» оценки частоты формирования звезд.