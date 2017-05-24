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22:30 (мск), источник: Индикатор

Комиссия ЕКА подвела итоги расследованию крушения марсианского модуля Schiaparelli

Европейское космическое агентство (ESA) завершило расследование крушения модуля Schiaparelli при посадке на Марс 16 октября 2016 года. Его вердикт: модуль не был адекватно подготовлен к посадке. Об этом сообщается на сайте ЕКА.

Источник: AP 2017
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В целом были подтверждены выводы предварительного расследования: причиной аварии стали сбои в работе «измерителя инерции» — устройство, которое учитывало скорость вращения модуля вокруг своей оси. Неверные данные с устройства поступали в бортовой компьютер, который и воспринимал их «некритически»: например, в какой-то момент приземления он решил, что Schiaparelli уже находится на глубине нескольких метров под поверхностью Марса. В итоге бортовая ОС отключила двигатели и выбросила парашюты, и модуль рухнул и разбился.

Однако авторы финального отчета уверены, что даже после ошибок измерителя инерции модуль еще мог успешно сесть, если бы разработчики предусмотрели более эффективную систему сдержек и противовесов. Среди ошибок, приведших к катастрофе, отмечается и человеческий фактор: неадекватное отношение сотрудников к выявлению ошибок и проблемы с субподрядчиками.

К 2020 году, когда на Марс будет отправлен новый модуль ЕКА, эти ошибки необходимо исправить. Комиссия рекомендует улучшить бортовое программное обеспечение, более внимательно относиться к заказу ПО и оборудования у субподрядчиков. Наконец, комиссия настоятельно советует включить в процесс разработки нового аппарата партнерские организации, обладающие необходимой компетенцией — например, Лабораторию реактивного ускорения NASA.

Справка
Когда люди высадятся на МарсЗа 60 лет пилотируемых полетов человек как вид так и не побывал на других планетах. Все должно измениться в XXI веке. Высадка человека на Марс — главная цель космических полетов. И пока частные экспедиции готовы колонизировать Марс уже в 2024 году, серьезные научные организации — NASA, Роскосмос и ESA точных дат не называют.
Комментарии
1
вася полянский
блин как же без русских хакеров обошлось? )
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