Комиссия ЕКА подвела итоги расследованию крушения марсианского модуля Schiaparelli

В целом были подтверждены выводы предварительного расследования: причиной аварии стали сбои в работе «измерителя инерции» — устройство, которое учитывало скорость вращения модуля вокруг своей оси. Неверные данные с устройства поступали в бортовой компьютер, который и воспринимал их «некритически»: например, в какой-то момент приземления он решил, что Schiaparelli уже находится на глубине нескольких метров под поверхностью Марса. В итоге бортовая ОС отключила двигатели и выбросила парашюты, и модуль рухнул и разбился.

Однако авторы финального отчета уверены, что даже после ошибок измерителя инерции модуль еще мог успешно сесть, если бы разработчики предусмотрели более эффективную систему сдержек и противовесов. Среди ошибок, приведших к катастрофе, отмечается и человеческий фактор: неадекватное отношение сотрудников к выявлению ошибок и проблемы с субподрядчиками.

К 2020 году, когда на Марс будет отправлен новый модуль ЕКА, эти ошибки необходимо исправить. Комиссия рекомендует улучшить бортовое программное обеспечение, более внимательно относиться к заказу ПО и оборудования у субподрядчиков. Наконец, комиссия настоятельно советует включить в процесс разработки нового аппарата партнерские организации, обладающие необходимой компетенцией — например, Лабораторию реактивного ускорения NASA.