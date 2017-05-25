Калининградец во время ремонта квартиры оставил без газа целый подъезд

По данным ресурсоснабжающей организации во время ремонта в квартире на первом этаже мужчина просверлил насквозь газовый стояк. Жильцы данного дома уверенны, что в квартире располагается туристическое агентство. Однако в «Калининградгазификации» отметили, что по документам данная собственность числится как жилое помещение.

Спустя некоторое время сильный запах газа напугал не только собственника жилья, но и его соседей. Владелец недвижимости оперативно перекрыл газ на вводе (кран расположен в подъезде) и вызвал аварийную бригаду. Однако газовики, приехав на место, обнаружили, что произвести аварийные работы сейчас не удастся: к трубе не подобраться, потому что она замурована в стену.

«Аварийной бригаде пришлось уехать, потому что у нас были другие вызовы. Ждать, пока мужчина сделает все демонтажные работы, они не могут. Собственник был проинструктирован о том, что ему следует разобрать стену и снова вызвать бригаду. Причём гражданину придётся заплатить за выезд бригады, проведение работ по замене участка трубы, прессовку, продувку и повторный пуск газа», — пояснила начальник центральной аварийной диспетчерской службы ОАО «Калининградгазификация» Ирина Майорова.

Она также отметила, что пока владелец недвижимости не устранит последствия, жители 20 квартир в подъезде не смогут воспользоваться газовыми плитами.