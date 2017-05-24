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23:18 (мск), источник: Афиша Daily

В Дублине ищут идеального кандидата на должность обнимателя котиков

В дублинской ветеринарной клинике Just Cats появилась вакансия обнимателя котиков. В числе обязанностей будущего соискателя: необходимость обнимать, гладить, а также играть с котами. Об этом сообщает британское Metro.

Источник: AP 2017

Но все не так просто: кандидатом может стать лишь тот человек, у которого мягкие руки, способные на протяжении целого дня возиться с пушистыми животными. Есть и еще ряд важных условий: соискатель «должен быть спокойным и способным нежно разговаривать с кошками и успокаивать их нервы во время болезни. Также он должен уметь различать разные типы мурлыканья».

Однако и это еще не все условия. Самое труднодостижимое — это наличие специального сертификата от ветеринарной службы.

Клиника Just Cats является первой ветеринарной клиникой в Дублине, которая специализируется исключительно на кошках. В заведении не принимают других животных.

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