Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
44-летняя Мария Бутырская стала многодетной мамой
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
23:09 (мск), источник: РБК - Украина

Российская актриса Яковлева отреагировала на запрет въезда в Украину

Известная российская актриса Елена Яковлева, которую 24 мая не пустили на территорию Украины, прокомментировала запрет въезда в Украину. Об этом сообщает российское издание РБК.

Актриса сообщает, что узнала о запрете въезда только по прибытию в Харьков, в котором должен был состоятся спектакль ее театра. По ее словам, она собиралась не только выступить в Харькове, но и навестить своих родных, которые живут в городе.

Читайте также
СБУ разрешила российскому рэперу выступить в Киеве после Крыма

«Я ехала к своим родителям, брату и другим родственникам, которые живут в Харькове», — рассказала она.

24 мая российскую актрису внес в свою базу украинский сайт «Миротворец» за посещение Крыма с нарушением украинского законодательства через временно закрытые пункты пропуска. Сама Яковлева говорит, что не помнит, когда была в последний раз в Крыму.

«Но я не в курсе, когда у них вышел этот закон и стало все запрещено. Когда я была последний раз в Крыму, я не помню», — сказала она.

Напомним, известную российскую актрису не пустили в Украину из-за гастролей в Крыму.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Участнику акции 26 марта дали полтора года колонии
СМИ назвали дату прямой линии с Путиным
Джон Керри посоветовал американцам учить русский язык
США заявили о перехвате своего самолета в Сирии истребителем РФ
Власти Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительства
Путин поручил поднять зарплаты отдельным категориям бюджетников
ЕКА назвало причину падения Schiaparelli на Марс
Спорт
Дмитрий Чернышенко: «Металлург» был последним по всем параметрам Президент КХЛ — о главных решениях совета директоров лиги
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь