Российская актриса Яковлева отреагировала на запрет въезда в Украину

Актриса сообщает, что узнала о запрете въезда только по прибытию в Харьков, в котором должен был состоятся спектакль ее театра. По ее словам, она собиралась не только выступить в Харькове, но и навестить своих родных, которые живут в городе.

«Я ехала к своим родителям, брату и другим родственникам, которые живут в Харькове», — рассказала она.

24 мая российскую актрису внес в свою базу украинский сайт «Миротворец» за посещение Крыма с нарушением украинского законодательства через временно закрытые пункты пропуска. Сама Яковлева говорит, что не помнит, когда была в последний раз в Крыму.

«Но я не в курсе, когда у них вышел этот закон и стало все запрещено. Когда я была последний раз в Крыму, я не помню», — сказала она.