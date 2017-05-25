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03:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Последний звонок прозвенит сегодня для 9,13 тысячи выпускников в Приморье

Во Владивостоке со школой попрощаются 2,2 тысячи школьников.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 мая, PrimaMedia.

Последний звонок прозвенит сегодня, 25 мая, во всех школах Приморского края. Со школой простятся в общей сложности 9,13 тысячи школьников, из них 2,2 тысячи во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Торжественные линейки будут проводиться с самого утра. 445 общеобразовательных учреждений торжественно отметят волнующее событие. К выпускникам с напутственной речью обратятся директора школы, учителя, классные руководители и родители.

Отметим, что общественный порядок будут охранять полицейские. Сотрудники органов внутренних дел будут нести дежурство в каждой школе Приморья. В охране общественного порядка задействуют участковых, инспекторов дорожно-патрульной, патрульно-постовой служб, подразделений по делам несовершеннолетних.

Наряды дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции будут максимально приближены к местам проведения торжественных мероприятий.

Впереди у выпускников — пора экзаменов. Так, 29 мая многие выпускники будут сдавать ЕГЭ по географии и информатике. 31 мая — математику базового уровня, а 2 июня — экзамен по математике профильного уровня. Завершатся госэкзамены в этом году 19 июня — экзаменами по химии и истории.

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