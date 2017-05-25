Последний звонок прозвенит сегодня для 9,13 тысячи выпускников в Приморье
Во Владивостоке со школой попрощаются 2,2 тысячи школьников.
Во Владивостоке со школой попрощаются 2,2 тысячи школьников.
Владивосток, 25 мая, PrimaMedia.
Последний звонок прозвенит сегодня, 25 мая, во всех школах Приморского края. Со школой простятся в общей сложности 9,13 тысячи школьников, из них 2,2 тысячи во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Торжественные линейки будут проводиться с самого утра. 445 общеобразовательных учреждений торжественно отметят волнующее событие. К выпускникам с напутственной речью обратятся директора школы, учителя, классные руководители и родители.
Отметим, что общественный порядок будут охранять полицейские. Сотрудники органов внутренних дел будут нести дежурство в каждой школе Приморья. В охране общественного порядка задействуют участковых, инспекторов
Наряды
Впереди у выпускников — пора экзаменов. Так, 29 мая многие выпускники будут сдавать ЕГЭ по географии и информатике. 31 мая — математику базового уровня, а 2 июня — экзамен по математике профильного уровня. Завершатся госэкзамены в этом году 19 июня — экзаменами по химии и истории.