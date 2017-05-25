Дождь во Владивостоке будет идти весь день

Владивосток, 25 мая, PrimaMedia.

Очередной циклон принес дожди в Приморье в четверг, 25 мая. Осадки будут идти в крае в течение всего дня и продолжатся в пятницу, 26 мая. Во Владивостоке похолодает на несколько градусов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

Сегодня днем циклон будет медленно смещаться на восток по центральной части Японского моря. Зона осадков распространится на большую часть Приморья. Ожидаются небольшие и умеренные, на юге края местами сильные дожди. На побережье усилится ветер. Температура воздуха в ночные часы будет +6…+11°C, на востоке +1…+5°C. Фон дневных температур составит +13…+18°C, на побережье +6…+13°C.

В пятницу, 26 мая, местами в Приморье сохранятся небольшие и умеренные дожди. Температурный фон в континентальной части повысится до +17…+22°C, на побережье будет в пределах +7…+13°C.