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03:15 (мск), источник: Вести Иркутск

Все аудитории для ЕГЭ в Иркутской области готовы

25 мая последние звонки прозвучат в школах Иркутска. Небольшой праздник перед ЕГЭ отметят 3,5 тысячи одиннадцатиклассников.

Источник: Вести Иркутск

И по традиции в день прощания со школой в Иркутске запретят розничную продажу алкоголя. Ну, а уже в следующий понедельник начнутся экзамены и продлятся они до 30 июня. Все аудитории, где пройдут тесты, в регионе готовы. Почти в тысяче из них установили видеонаблюдение. Из большинства таких кабинетов будет идти онлайн-трансляция.

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