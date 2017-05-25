Все аудитории для ЕГЭ в Иркутской области готовы

И по традиции в день прощания со школой в Иркутске запретят розничную продажу алкоголя. Ну, а уже в следующий понедельник начнутся экзамены и продлятся они до 30 июня. Все аудитории, где пройдут тесты, в регионе готовы. Почти в тысяче из них установили видеонаблюдение. Из большинства таких кабинетов будет идти онлайн-трансляция.