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03:29 (мск), источник: Вести Приморье

Паром из КНДР выполнил второй рейс во Владивосток

Паром «ManGyongBong», выполняющий рейсы между северокорейским Раджином и Приморьем, в четверг прибыл во Владивосток.

Паром «ManGyongBong», выполняющий рейсы между северокорейским Раджином и Приморьем, в четверг прибыл во Владивосток, передал корреспондент агентства «Интерфакс — Дальний Восток» с места события.

Паром прибыл с опозданием около 2 часов, задержка вызвана ухудшением погоды, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Судно, которое по расписанию должно было пришвартоваться у Морского вокзала Владивостока в 7:00 местного времени, прибыло в 8:40.

Как сообщалось, 18 мая компания «ИнвестСтройТрест» (Владивосток) открыла грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин (КНДР) и Владивосток, ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.

Паром «Мангенбон» (Mangyongbong) до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию.

Судно способно взять на борт 193 туриста, до 1 тыс. тонн грузов. Согласно расписанию, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.

Порт Раджин относится к городу Расон, который является городом прямого подчинения правительству КНДР. На территории города Расон действует особая экономическая зона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие грузопассажирского паромного сообщения с КНДР не подпадает под санкции Совета безопасности ООН.

В свою очередь, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил журналистам, что Россия поддерживает резолюцию СБ ООН и будет сотрудничать с КНДР «в объемах и рамках, которые не противоречат резолюции СБ ООН».

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