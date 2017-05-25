Приморские ученые успешно экспериментируют с грибами

В будущем новые вещества могут быть использованы для разработки противовоспалительных и противоопухолевых лекарственных препаратов. Результаты исследований опубликованы в серии статей в авторитетных международных научных журналах Chemistry of natural compounds, Marine drugs, Phytochemistry letters. Об этом сообщили ИА «Дейта» в ДВФУ.

По словам научного сотрудникалаборатории биологически активных соединений кафедры биоорганической химии и биотехнологии Школы естественных наук ДВФУ Елена Лещенко, микроскопические морские грибы являются наиболее перспективным источником новых веществ, обладающих полезными свойствами.

«Медицина нуждается в новых лекарственных препаратах с противоопухолевой и противовоспалительной активностью, и мы занимаемся поиском таких соединений. К настоящему времени из микроскопических грибов выделено 17 новых биологически активных метаболитов. Мы изучили их свойства и в экспериментах на мышиных макрофагах определили, что некоторые соединения достоверно снижают уровень выработки оксида азота в клетках, то есть уменьшают воспалительный процесс. Также было показано, что они способны делать раковые клетки более чувствительными к терапии», — сообщила Елена Лещенко.

На следующем этапе исследователи изучат биологическую активность соединений на различных моделях, механизм их действия и токсичности. Дальнейшие тесты, в том числе на животных, определят перспективы использования новых веществ в фармакологии.

Проведенная работа — результат многостороннего сотрудничества ДВФУ и подразделений Российской академии наук. Выделением и культивированием микроорганизмов занимаются микологи в лаборатории микробиологии Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН. Очистка, установление структуры, получение индивидуальных соединений и химических производных производится в лаборатории биологически активных соединений ШЕН совместно с лабораторией химии микробных метаболитов ТИБОХ. Данные рентгеноструктурного анализа предоставляет Институт химии ДВО РАН, противоопухолевая активность изучается в клинике Эппендорф (Гамбург, Германия), а противовоспалительная — в лаборатории биоиспытаний и механизма действия биологически активных веществ ТИБОХ.

В исследовании также участвуют ученые Сергей Дышловой (Школа естественных наук ДВФУ), Дмитрий Бердышев, Евгений Пислягин, Михаил Пивкин (ДВО РАН) и другие. Научный руководитель — авторитетный исследователь в области микробных метаболитов Шамил Афиятуллов (ДВО РАН).

Улугбек Тимуридов.