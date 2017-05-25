В Приморье спасли самую большую птицу России

Теперь редчайшая птица нуждается в дополнительной человеческой помощи: для сбора средств на содержание хищника 3 июня во Владивостоке состоится благотворительная акция «В ритме природы». Об этом ИА «Дейта» сообщили в дирекции нацпарка «Земля леопарда».

Черный гриф — одна из крупнейших хищных птиц мира и самая крупная в России, уникальный санитар леса, такое же редкое животное, как тигр или леопард. Краснокнижное пернатое было обнаружено недалеко от населенного пункта Бамбурово, в границах территории национального парка. Гриф не мог самостоятельно взлететь: к земле птицу приковало поврежденное крыло, на котором отсутствовали маховые перья, что, возможно, стало результатом столкновения с другими животными-падальщиками на месте трапезы.

Сотрудники «Земли леопарда» приняли решение временно изъять редкого хищника из дикой природы, передав грифа в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (ПРОО «Центр «Тигр»). После тщательного осмотра молодому самцу оказали необходимую ветеринарную помощь и поместили его в вольер. Для большей эффективности лечения был составлен специальный рацион. Вскоре после обретения временного дома благородная птица получила от сотрудников Центра имя Бамбур.

Следующий этап работы по спасению черного грифа — сбор средств на кормление и реабилитацию редкой птицы. Сегодня Бамбуру необходимо дорогостоящее сбалансированное питание и более просторный вольер. Так, ежедневно кормление грифа обходится в 350 рублей, 30 000 рублей стоит обустройство «столовых» для грифов в дикой природе для привлечения птиц на охраняемую территорию, а строительство реабилитационного вольера для крупных хищных птиц — 500 000 рублей. В будущем это поможет в реабилитации и других пернатых.

Помочь оказавшейся в беде птице могут все желающие во время оригинальной акции «В ритме природы», инициатором которой выступили сотрудники ФГБУ «Земля леопарда». Для сохранения жизни черного грифа и других редких животных во Владивостоке 3 июня состоится благотворительная зумба-фитнес вечеринка.

«Благотворительный праздник — танцевальная фитнес-вечеринка — позволит привлечь внимание к проблемам защиты животных и поможет популяризировать здоровый образ жизни, — рассказала Анастасия Крюкова, руководитель танцевально-спортивного клуба “Данза-Проджект”. — Гости праздника под руководством опытных инструкторов смогут приобщиться к популярному сегодня фитнесс-движению ZUMBA, в котором зажигательные латиноамериканские ритмы сочетаются с простой хореографией, что позволяет обеспечить эффективную тренировку всего тела».

«Судьба краснокнижной птицы в руках человека, и такие случаи — не редкость. Ежегодно десятки диких животных, получившие различные увечья, рискуют погибнуть без должного ухода, — отметила Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ “Земля леопарда” по экологическому просвещению и туризму. — Участники благотворительной акции делают важный вклад в дело сохранения уникальной природы Приморья. Вырученные на фитнес-вечеринке средства будут перечислены Центру реабилитации, который является временным домом для редких лесных обитателей, неспособных выжить самостоятельно».

«В Центре реабилитации мы спасаем жизни не только тиграм и леопардам, но и другим диким животным — природе важен каждый. Пока у грифа не вырастут новые маховые перья, необходимо создать для него оптимальные условия содержания, направленные на восстановление его здоровья и формирование нормального поведения, — подчеркнул Виктор Кузьменко, исполнительный директор ПРОО «Центр «Тигр». — Уязвимый и беззащитный, Бамбур должен оправиться от ран и окрепнуть, для этого ему необходимо специальное питание. Когда гриф будет готов самостоятельно добывать пищу, сохранять осторожность по отношению к человеку и адекватно реагировать на потенциальную опасность, он будет выпущен обратно в дикую природу на «Земле леопарда». Мы рассчитываем сделать это уже нынешним летом. Отмечу, что работа Центра реабилитации имеет частичное финансирование и во многом зависит от частных пожертвований».

Мероприятие состоится 3 июня в 14.00 во Владивостоке по адресу: улица Светланская, 147 (остановка транспорта «Авангард»). По вопросам участия в празднике обращайтесь по телефонам +7 (984) 147−99−59 , +7 (914) 671−42−69 .

Всего в России насчитывается около 700−900 черных грифов, пернатых высокого полета с самым большим размахом крыльев и с самым большим и острым клювом. В Приморье эти птицы кочуют зимой из северо-западного Китая, преодолевая расстояние в 4000—5000 км, весной улетая обратно в степные районы. Черный гриф — санитар дикой природы. В отличие от других хищных птиц, гриф не убивает свою жертву, а довольствуется трупами, выклевывая мягкие ткани. Несмотря на это занесенных в Красную Книгу России черных грифов продолжают уничтожать. В горных и степных районах, где традиционно люди занимаются сельским хозяйством, пастухи нередко убивают этих птиц, обвиняя их в «убийстве» домашнего скота. Вторая проблема, которая угрожает грифам, — ухудшение кормовой базы. При питании павшими сельскохозяйственными животными, которые подвергались лечению специальными лекарствами, грифы погибают.

Эти краснокнижные пернатые хищники обладают прекрасным зрением и обонянием. За один день они могут преодолевать до 400 км, а заметить падаль способны с высоты 1 км. Они создают пары на всю жизнь, вместе выкармливают птенцов в течение 3−4 месяцев.

Улугбек Тимуридов.