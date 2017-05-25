Стенды о запрете купания установили у иркутских водоемов

Информационные стенды о запрете купания установили у водоемов Иркутска сотрудники МКУ «Безопасный город», сообщает пресс-служба городской мэрии.

По словам главного специалиста отдела ГОЧС и ПБ «Безопасный город» Алексея Атаназевича, с наступлением жары проводятся ежедневные рейды по местам отдыха горожан на берегах водоемов областного центра.

«Температура воды еще низкая, купание в такой воде очень опасно. Для информирования населения уже установлено 25 стендов, также мы обновляем стенды в местах массового отдыха с правилами поведения на водных объектах и приемами оказания первой медицинской помощи», — отметил Алексей Атаназевич.