Ряд нарушений выявила прокуратура в одном из детских садов Хабаровского края
Прокуратура провела проверку в детском саду села Чумикан, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Прокуратура провела проверку в детском саду села Чумикан, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Так, в помещениях, где раздеваются дети, не были созданы условия для сушки верхней одежды и обуви. В спальнях воспитанников температура превышала допустимую норму.
«Не соблюдается режим хранения продуктов питания в холодильном оборудовании, учет температурного режима в данном оборудовании не осуществляется, не соблюдается режим смены постельного белья и полотенец, не ведется и документация по учету температурного режима на территории дошкольного учреждения», — отмечается в сообщении
По итогам проверки прокурор внес представление руководителю детсада. Пяти работникам учреждения объявили выговоры. Сейчас большинство нарушений устранены, работу в этом направлении контролирует прокуратура района.