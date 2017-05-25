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04:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Ряд нарушений выявила прокуратура в одном из детских садов Хабаровского края

Прокуратура провела проверку в детском саду села Чумикан, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства. В учреждении служащие выявили ряд нарушений.

Так, в помещениях, где раздеваются дети, не были созданы условия для сушки верхней одежды и обуви. В спальнях воспитанников температура превышала допустимую норму.

«Не соблюдается режим хранения продуктов питания в холодильном оборудовании, учет температурного режима в данном оборудовании не осуществляется, не соблюдается режим смены постельного белья и полотенец, не ведется и документация по учету температурного режима на территории дошкольного учреждения», — отмечается в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

По итогам проверки прокурор внес представление руководителю детсада. Пяти работникам учреждения объявили выговоры. Сейчас большинство нарушений устранены, работу в этом направлении контролирует прокуратура района.

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