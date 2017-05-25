Ряд нарушений выявила прокуратура в одном из детских садов Хабаровского края

Так, в помещениях, где раздеваются дети, не были созданы условия для сушки верхней одежды и обуви. В спальнях воспитанников температура превышала допустимую норму.

«Не соблюдается режим хранения продуктов питания в холодильном оборудовании, учет температурного режима в данном оборудовании не осуществляется, не соблюдается режим смены постельного белья и полотенец, не ведется и документация по учету температурного режима на территории дошкольного учреждения», — отмечается в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

По итогам проверки прокурор внес представление руководителю детсада. Пяти работникам учреждения объявили выговоры. Сейчас большинство нарушений устранены, работу в этом направлении контролирует прокуратура района.