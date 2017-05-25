«Иркутскгорэлектротранс» закупит 10 подержанных трамваев из Москвы
Также планируется отремонтировать трамвайные пути возле Торгового комплекса, которые не менялись с 1979 года.
Также планируется отремонтировать трамвайные пути возле Торгового комплекса, которые не менялись с 1979 года.
МУП «Иркутскэлектротранс» планирует закупить у «Мосгортранса» 10 подержанных трамваев серии до конца 2017 года. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Андрей Маковецкий на депутатских слушаниях в Думе Иркутска накануне, 24 мая. Также предполагается провести ремонт трамвайных путей на улице Тимирязева возле Торгового комплекса. В последний раз их ремонтировали в 1979 году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Андрей Маковецкий отметил, что срок службы отремонтированных путей может достигать 16 лет.
«В целях обновления и поддержания в технически исправном состоянии подвижного состава МУП “Иркутскгорэлектротранс” в 2017 году запланировал закупку 10-ти трамваев. Это достаточно свежие трамваи,
Напомним, первые трамваи, подаренные мэрией Москвы в честь 355-летия областного центра, прибыли в Иркутск в ноябре.