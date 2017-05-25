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05:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Иркутскгорэлектротранс» закупит 10 подержанных трамваев из Москвы

Также планируется отремонтировать трамвайные пути возле Торгового комплекса, которые не менялись с 1979 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

МУП «Иркутскэлектротранс» планирует закупить у «Мосгортранса» 10 подержанных трамваев серии до конца 2017 года. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Андрей Маковецкий на депутатских слушаниях в Думе Иркутска накануне, 24 мая. Также предполагается провести ремонт трамвайных путей на улице Тимирязева возле Торгового комплекса. В последний раз их ремонтировали в 1979 году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Андрей Маковецкий отметил, что срок службы отремонтированных путей может достигать 16 лет.

«В целях обновления и поддержания в технически исправном состоянии подвижного состава МУП “Иркутскгорэлектротранс” в 2017 году запланировал закупку 10-ти трамваев. Это достаточно свежие трамваи, светло-кофейного цвета, такие же, как те, что уже несколько лет эксплуатируются в Иркутске. В следующем году мы также намерены обновить троллейбусный парк, и закупить 10 троллейбусов за счет средств городского бюджета», — рассказал Андрей Маковецкий.

Напомним, первые трамваи, подаренные мэрией Москвы в честь 355-летия областного центра, прибыли в Иркутск в ноябре.

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