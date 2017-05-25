В Москве откроют фестиваль «Интермузей-2017»

«Интермузей» — ежегодный фестиваль, который объединяет на одной площадке более 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Он организован министерством культуры РФ, проводится с 1999 года. В этом году фестиваль пройдет в столице с 25 по 29 мая.
«В этом году в фестивале “Интермузей” будет участвовать 348 музеев, в его рамках пройдут более 350 мероприятий разного рода. Участники фестиваля — музеи не только из России, но и из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья», — рассказал первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов на пресс-конференции, посвященной мероприятию.
Основной темой фестиваля организаторы объявили «Музей будущего»
Эту идею участники конкурса должны были использовать в оформлении стенда, чтобы показать, какими они видят себя и окружающий мир в перспективе.
По итогам конкурса определились 20 финалистов. По словам председателя жюри конкурса, гендиректора Исторического музея Алексея Левыкина, члены жюри отобрали лучшие проекты в научно-исследовательской деятельности, в сфере музейного образования, информационных технологий и проекты, направленные на социальное взаимодействие.
В число номинантов вошли Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, музей-усадьба «Ясная поляна», Государственный исторический музей, а также другие музеи — столичные и региональные. Победитель определится в последний день фестиваля.
В рамках «Интермузея» состоятся многочисленные круглые столы, дискуссии, брифинги, посвященные организации музейной работы, будущему музеев в современном мире, а также мастер-классы и презентации.
В этом году фестиваль расширил свою географию. Программа предусматривает мероприятия не только в «Манеже», но и на других площадках. Лекции и творческие встречи пройдут в залах ближайших музеев: Государственного Исторического музея, Музея архитектуры имени Щусева и Музеев Московского Кремля.