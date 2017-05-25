Футбольную болельщицу из Хабаровска отметили на всероссийском конкурсе

Участие в нем приняли 19 болельщиц, каждая из которых стала победительницей аналогичного конкурса в своем клубе. За победу боролась и мисс «СКА-Хабаровск» Светлана Стрелкова.

Девушки преодолели несколько испытаний. В итоге лучшей стала болельщица ярославского «Шинника» Карина Сулейманова. Хабаровчанку же признали «Мисс изящество», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу футбольной команды.