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05:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Футбольную болельщицу из Хабаровска отметили на всероссийском конкурсе

В Москве прошел первый всероссийский конкурс «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ».

Участие в нем приняли 19 болельщиц, каждая из которых стала победительницей аналогичного конкурса в своем клубе. За победу боролась и мисс «СКА-Хабаровск» Светлана Стрелкова.

Девушки преодолели несколько испытаний. В итоге лучшей стала болельщица ярославского «Шинника» Карина Сулейманова. Хабаровчанку же признали «Мисс изящество», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу футбольной команды.

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