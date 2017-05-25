Гонку героев ждет новый формат в Приморье

Основной формат участия в мероприятии — массовый старт. Участники стартуют волнами по 150−200 человек с интервалом в полчаса.

Сами препятствия разработаны таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. Герои преодолевают «рукоходы», тоннели и даже целые «полосы разведчика».

Преодолеть участникам «Гонки» нужно будет живописную 9-километровую трассу и свыше 20 препятствий, многие из которых участники впервые увидят именно в новом формате «Гонки Героев».

«Участников планируется около 1200 человек. Новый формат “Гонки Героев” проводится для того, чтобы дать Владивостоку “новое дыхание” в плане трассы, локаций и в плане формата участия. Здесь нет проигравших. Если ты принял участие в мероприятии, то уже можешь считаться героем, потому что, проходя дистанции, каждый преодолевает свои страхи, неуверенность», — прокомментировал Кирилл Воробьев, организатор «Гонки Героев» (г. Москва).

24 мая в рамках подготовки к «Гонке Героев» состоялся пресс-тур на территории арт-парка «Штыковские пруды», в котором приняли участие организаторы проекта и инструкторы «Гонки Героев».

«Это место было выбрано не случайно. Территория парка постоянно “разрастается”. Наш проект очень хорошо вписывается в антураж “Штыковских прудов”. Люди привыкли ездить туда отдыхать, но теперь они будут и тренироваться, и участвовать. Думаю, у нас получится показать людям, что спорт — это не просто физические упражнения, но это еще и сплоченная командная работа, получение тех эмоций, которые Вы можете испытать во время самого прекрасного», — прокомментировал Александр Лагоша, представитель «Гонки Героев» в Приморском крае.

Первыми, кто попробовал все препятствия на себе, стали инструкторы «Гонки Героев».

«Новая трасса совершенно другая и значительно отличается от той, которая была в прошлом году. Она очень интересная, здесь много новых препятствий, на которых нужно тренировать “хват”. Участие в “Гонке Героев” — это в первую очередь драйв, выход из зоны своего комфорта», — рассказала Анна Пинчук, инструктор «Гонки Героев».

Первым испытанием, которое встретится на пути участников, станет «Стенка». Она включает в себя наклонную стену со спущенными канатами. Участникам придется взобраться вверх по канатам.

Далее, через несколько препятствий, участников ждет препятствие с немного пугающим названием «прыжок в бездну». Оно включает в себя прыжок с вышки в бассейн с глубиной 3,8 метров.

Последним испытанием станет всем известный «Эверест». Считается, что покорение его — самое трудное на «Гонке». Во-первых, он является последним, что предстоит преодолеть участникам, у которых уже почти не осталось сил. А во-вторых, подъем на него достаточно трудный, так как поверхность, которой покрыт «Эверест» — скользкая и пробегать по ней надо, обдумывая каждый шаг.

Для участников, зрителей и болельщиков во время каждого забега работает фан-зона нового формата со спортивными и детскими активностями. На мероприятии можно пострелять из лука и арбалета, узнать больше о вкусной и полезной еде, получить советы от кроссфит-специалистов, посетить детскую зону, поиграть в настольные игры, сделать гравировку на памятном жетоне и ещё тысячу увлекательных вещей, доступных на этом масштабном спортивном фестивале.

Новый формат популярного забега с препятствиями станет отличной альтернативой многим видам активного отдыха. «Гонка Героев. Новая высота» — это проводник в мир бега и здорового образа жизни, доступный каждому городскому жителю.

Альберт Тихомиров.