Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Россиян могут перевести на новую пенсионную систему уже в 2017-м
Победительницу шоу «Голос. Дети» заподозрили в звездной болезни
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
«Продано!»: самые громкие аукционы Sotheby’s за 10 летБританский аукционный дом празднует десять лет работы в Москве
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Сергей Мозякин стал обладателем приза «Золотая клюшка»
«Арсенал» и «Оренбург» сыграют «стыки» за право остаться в РФПЛ
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12«Евровидение-2017»
05:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Гонку героев ждет новый формат в Приморье

27 мая на территории арт-парка «Штыковские пруды» пройдет популярный забег с препятствиями в новом формате под названием «Гонка Героев. Новая высота», сообщает ИА «Дейта».

Основной формат участия в мероприятии — массовый старт. Участники стартуют волнами по 150−200 человек с интервалом в полчаса.

Сами препятствия разработаны таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. Герои преодолевают «рукоходы», тоннели и даже целые «полосы разведчика».

Преодолеть участникам «Гонки» нужно будет живописную 9-километровую трассу и свыше 20 препятствий, многие из которых участники впервые увидят именно в новом формате «Гонки Героев».

«Участников планируется около 1200 человек. Новый формат “Гонки Героев” проводится для того, чтобы дать Владивостоку “новое дыхание” в плане трассы, локаций и в плане формата участия. Здесь нет проигравших. Если ты принял участие в мероприятии, то уже можешь считаться героем, потому что, проходя дистанции, каждый преодолевает свои страхи, неуверенность», — прокомментировал Кирилл Воробьев, организатор «Гонки Героев» (г. Москва).

24 мая в рамках подготовки к «Гонке Героев» состоялся пресс-тур на территории арт-парка «Штыковские пруды», в котором приняли участие организаторы проекта и инструкторы «Гонки Героев».

«Это место было выбрано не случайно. Территория парка постоянно “разрастается”. Наш проект очень хорошо вписывается в антураж “Штыковских прудов”. Люди привыкли ездить туда отдыхать, но теперь они будут и тренироваться, и участвовать. Думаю, у нас получится показать людям, что спорт — это не просто физические упражнения, но это еще и сплоченная командная работа, получение тех эмоций, которые Вы можете испытать во время самого прекрасного», — прокомментировал Александр Лагоша, представитель «Гонки Героев» в Приморском крае.

Первыми, кто попробовал все препятствия на себе, стали инструкторы «Гонки Героев».

«Новая трасса совершенно другая и значительно отличается от той, которая была в прошлом году. Она очень интересная, здесь много новых препятствий, на которых нужно тренировать “хват”. Участие в “Гонке Героев” — это в первую очередь драйв, выход из зоны своего комфорта», — рассказала Анна Пинчук, инструктор «Гонки Героев».

Первым испытанием, которое встретится на пути участников, станет «Стенка». Она включает в себя наклонную стену со спущенными канатами. Участникам придется взобраться вверх по канатам.

Далее, через несколько препятствий, участников ждет препятствие с немного пугающим названием «прыжок в бездну». Оно включает в себя прыжок с вышки в бассейн с глубиной 3,8 метров.

Последним испытанием станет всем известный «Эверест». Считается, что покорение его — самое трудное на «Гонке». Во-первых, он является последним, что предстоит преодолеть участникам, у которых уже почти не осталось сил. А во-вторых, подъем на него достаточно трудный, так как поверхность, которой покрыт «Эверест» — скользкая и пробегать по ней надо, обдумывая каждый шаг.

Для участников, зрителей и болельщиков во время каждого забега работает фан-зона нового формата со спортивными и детскими активностями. На мероприятии можно пострелять из лука и арбалета, узнать больше о вкусной и полезной еде, получить советы от кроссфит-специалистов, посетить детскую зону, поиграть в настольные игры, сделать гравировку на памятном жетоне и ещё тысячу увлекательных вещей, доступных на этом масштабном спортивном фестивале.

Новый формат популярного забега с препятствиями станет отличной альтернативой многим видам активного отдыха. «Гонка Героев. Новая высота» — это проводник в мир бега и здорового образа жизни, доступный каждому городскому жителю.

Альберт Тихомиров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Скопление краснокнижных китов обнаружено на Камчатке
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
СМИ сообщили о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Полиция Англии раскритиковала СМИ за публикацию секретных данных
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Премьер Британии сократит пребывание на саммите G7 после теракта
СМИ: В РФ обсуждали оказание влияния на Трампа через советников
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь