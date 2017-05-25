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05:27 (мск), источник: Вести Приморье

Еще один круизный лайнер идет в Приморье

Круизное судно «Costa NeoRomantica» пришвартуется в порту Владивостока во вторник, 30 мая. Лайнер посетит край впервые.

Круизное судно «Costa NeoRomantica» пришвартуется в порту Владивостока во вторник, 30 мая. Лайнер посетит край впервые. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации краяю.

Как сообщили в департаменте туризма Приморья, на борту «Costa NeoRomantica» находится более тысячи туристов из Японии и Южной Кореи. Они прибудут в город в 7.00, а торжественная встреча начнется на верхней площадке Морского терминала часом позже.

«В праздничную программу включены номера творческих коллективов Дальрыбвтуза, выступление отряда барабанщиц, художественная выставка Приморской картинной галереи и другие мероприятия. На нижней площадке Морвокзала расположится маркет сувениров с национальной и региональной символикой», — рассказали во Владивостокском пассажирском терминале.

По традиции на борт судна, заходящего в порт впервые, поднимется представительская делегация Приморья, чтобы поприветствовать гостей и капитана лайнера.

Туристы пробудут в крае до 16.00. За это время они успеют познакомиться с основными достопримечательностями Владивостока, совершив обзорную экскурсию по городу и посетив самые интересные места туристского показа, включая музей имени Арсеньева, музей автомотостарины, краевую картинную галерею, музей современного искусства «Заря», а также совершат поездку по Транссибирской магистрали и другое.

Отметим, в этом году Приморье ожидает рекордное количество судозаходов — круизные лайнеры с южнокорейскими и японскими туристами посетят регион 14 раз, причем шесть судов зайдут в край уже в этом месяце.

Развитие круизного туризма в Приморье одобрено Губернатором края Владимиром Миклушевским как одно из приоритетных направлений развития туристской отрасли региона.

«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, мы делаем все, чтобы “перетянуть” часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», — отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

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