Движение автотранспорта в Хабаровске во время празднования Дня города будет изменено

Хабаровск, 25 мая, AmurMedia.

В день проведения праздничных мероприятий, посвященных 159-й годовщине Хабаровска, 27 мая будут внесены изменения в движение транспорта. Просьба к жителям и гостям города учитывать данную информацию при планировании поездок по городу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

С 9.00 до 13.00 в связи с проведением театрализованного шествия будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Пушкина на участке от Уссурийского бульвара до улицы Карла Маркса.

С 9.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса от улицы Гоголя до улицы Дикопольцева; улице Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до улицы Калинина; улице Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Ким Ю Чена; улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; улице Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; улице Тургенева от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; улице Комсомольской от улицы Муравьева-Амурского до Амурского бульвара; переулку Дьяченко; Амурскому бульвару от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина.

С 9.00 до 10.30 пересечение улицы Муравьева-Амурского разрешено по улицам Калинина, Фрунзе, Запарина, Дзержинского, Волочаевской, Шеронова. С 10.30 на период прохождения колонн будет обеспечено закрытие пересечений улицы Муравьева-Амурского.

С 10.30 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Муравьева-Амурского от улицы Калинина до улицы Гоголя.

С 7.00 до 13.00 запрещена стоянка транспортных средств на площади им. Ленина.

С 9.00 до 13.00 запрещена стоянка транспортных средств на Комсомольской площади и площади Славы; улице Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; улице Тургенева от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; в переулке Дьяченко; на улице Комсомольской от улицы Муравьева-Амурского до улицы Серышева; улице Калинина от улицы Ленина до улицы Серышева; Уссурийском бульваре от речного вокзала до улицы Запарина; Амурском бульваре от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина.

С 7.00 до 21.00 на время проведения праздничных мероприятий, проводимых на площади имени В. И. Ленина, будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Карла Маркса.

С 19.00 до 23.30 в связи с проведением праздничного фейерверка запрещена стоянка транспортных средств (кроме автомашин управления транспорта администрации города Хабаровска и муниципальных пассажирских предприятий (по спецпропускам), занятых в организации перевозки пассажиров после праздничного фейерверка) на Комсомольской площади и площади Славы; улице Тургенева от улицы Ленина до переулка Дьяченко; улице Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; в переулке Дьяченко; на улице Комсомольской от улицы Муравьева-Амурского до улицы Серышева; улице Калинина от улицы Ленина до улицы Серышева; улице Запарина от улицы Ленина до улицы Серышева; улице Ленина от площади Славы до улицы Калинина; Амурском бульваре от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина; Уссурийском бульваре от речного вокзала до улицы Запарина.

С 20.00 до 23.30 будет временно ограничено движение всех видов транспорта, кроме пассажирского, по улице Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до улицы Калинина; улице Ленина от площади Славы до улицы Калинина; улице Тургенева от улицы Ленина до переулка Дьяченко; улице Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; улице Серышева от улицы Комсомольской до улицы Калинина; Амурскому бульвару от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина; Уссурийскому бульвару от речного вокзала до улицы Калинина.

Работа пассажирского транспорта будет продлена до 01.00 28 мая 2017 года. Для перевозки пассажиров после окончания праздничного фейерверка будет обеспечен необходимый резерв транспортных средств на Комсомольской площади.

27 мая 2017 года на период проведения праздничного театрализованного шествия, посвященного 159-й годовщине со дня основания города Хабаровска, будут временно изменены маршруты общественного транспорта.

Троллейбусный маршрут № 1 — с 8.45 до 13.00 следует по маршруту «Аэропорт — улица Московская».

Трамвайные маршруты:

— маршрут № 1 — с 10.00 до 13.00 вагоны следуют по маршруту «Химфармзавод — Индустриально-экономический колледж»;.

— маршрут № 2 — с 10.00 до 13.00 вагоны следуют по маршруту «Рубероидный завод — Индустриально-экономический колледж»;.

— маршрут № 6 — с 10.00 до 13.00 вагоны следуют по маршруту «Пи-томник им. Лукашова — Железнодорожный вокзал».

Автобусные маршруты:

— маршрут 1 Л — с 8.45 до 10.30 транспорт следует с улицы Ленина по улице Запарина на улицу Серышева и далее по установленному маршру-ту; с 10.30 до 13.00 транспорт следует от железнодорожного вокзала по улицам Ленинградской, Ленина, Запарина, на Уссурийский бульвар, улицы Калинина, Ленина, Ленинградскую, улицы Серышева, Калинина, на Амурский бульвар, улицы Комсомольскую, Серышева, Ленинградскую до железнодорожного вокзала;.

— маршрут 1С — с 8.45 до 10.30 транспорт следует с улицы Серышева по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленному маршруту; с 10.30 до 13.00 транспорт следует с железнодорожного вокзала по улицам Серышева, Калинина, на Амурский бульвар, по улицам Комсомольской, Серышева, Ленинградской, Ленина, Запарина, на Уссурийский бульвар, по улицам Калинина, Ленина, Ленинградской до железнодорожного вокзала;.

— маршрут № 4 — с 8.45 до 13.00 в направлении центра города транспорт следует с улицы Карла Маркса с правым поворотом на улицу Московскую и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 8 — с 10.30 до 13.00 с улицы Калинина транспорт следует на Амурский бульвар, на улицы Запарина, Серышева и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 10 — с 10.30 до 13.00 транспорт следует с улицы Волочаевской с левым поворотом на Уссурийский бульвар, с левым поворотом на улицу Калинина, с левым поворотом на улицу Ленина и далее по установленному маршруту;.

— маршруты №№ 14, 19, 21, 55, 58, 82 — с 8.45 до 13.00 в направлении центра города транспорт следует с улицы Карла Маркса по улицам Московской, Ким Ю Чена, Ленинградской, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам;.

— маршруты №№ 15, 17, 23, 49 — с 8.45 до 10.30 в направлении центра города транспорт следует по улице Калинина на улицу Ленина, с левым поворотом на улицу Волочаевскую и далее по установленным маршрутам; с 10.30 до 13.00 с улицы Калинина транспорт следует на Амурский бульвар, на улицы Запарина, Серышева и далее по установленным маршрутам;.

— маршрут № 29К — с 8.45 до 10.30 с улицы Ленина транспорт следует по улице Запарина на Амурский бульвар и далее по установленному маршруту; с 10.30 до 13.00 транспорт следует с улицы Ленина на улицы Запарина, Уссурийский бульвар, Калинина, Ленина, Волочаевскую до остановочного пункта «Улица Калараша»;.

— маршрут № 29П — с 8.45 до 10.30 транспорт следует с Амурского бульвара по улице Калинина до улицы Ленина и далее по установленному маршруту; с 10.30 до 13.00 транспорт следует с улицы Карла Маркса на улицы Синельникова, Ленинградскую, Амурский бульвар, улицу Калинина, Амурский бульвар, улицу Ленинградскую, Карла Маркса, проспект 60-летия Октября до остановочного пункта «Улица Калараша»;.

— маршрут № 34 — с 8.45 до 13.00 от железнодорожного вокзала транспорт следует по улицам Ленинградской, Ленина, на улицу Калинина и далее по установленному маршруту; в обратном направлении транспорт следует с улицы Запарина с правым поворотом на улицу Ленина, с левым поворотом на улицу Ленинградскую и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 52 — с 8.45 до 10.30 в направлении площади Славы транспорт следует с улицы Ленина с правым поворотом на улицу Запарина до Амурского бульвара и далее по установленному маршруту; с 10.30 до 13.00 движение транспорта по маршруту будет временно приостановлено;.

— маршрут № 56 — с 8.45 до 13.00 с улицы Московской транспорт следует с левым поворотом на улицу Карла Маркса, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 71 — с 8.45 до 10.30 в направлении Северного микрорайона транспорт следует с улицы Ленина по улице Запарина на улицу Серышева и далее по установленному маршруту; с 10.30 до 13.00 в направлении Северного микрорайона транспорт следует с улицы Запарина на улицы Ленина, Ленинградскую, Воронежскую и далее по установленному маршруту; в обратном направлении транспорт следует с улицы Воронежской по улице Ленинградской на улицу Ленина до улицы Калинина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 73 — с 8.45 до 13.00 транспорт следует с улицы Запа-рина с правым поворотом на Уссурийский бульвар, улицу Дзержинского и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 83 — с 8.45 до 13.00 транспорт следует с улицы Запа-рина с правым поворотом на улицу Ленина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 83П — с 8.45 до 13.00 транспорт следует с улицы Ле-нина с левым поворотом на улицу Калинина и далее по установленному маршруту.

С 8.45 до 13.00 будет временно приостановлено движение транспорта по маршрутам №№ 61К и 61С.

Просьба к жителям и гостям города учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.