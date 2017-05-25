Движение автотранспорта в Хабаровске во время празднования Дня города будет изменено
Автовладельцев и горожан просят заранее планировать поездки по городу.
Автовладельцев и горожан просят заранее планировать поездки по городу.
Хабаровск, 25 мая, AmurMedia.
В день проведения праздничных мероприятий, посвященных 159-й годовщине Хабаровска, 27 мая будут внесены изменения в движение транспорта. Просьба к жителям и гостям города учитывать данную информацию при планировании поездок по городу, сообщили ИА AmurMedia в
С 9.00 до 13.00 в связи с проведением театрализованного шествия будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Пушкина на участке от Уссурийского бульвара до улицы Карла Маркса.
С 9.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса от улицы Гоголя до улицы Дикопольцева; улице
С 9.00 до 10.30 пересечение улицы
С 10.30 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице
С 7.00 до 13.00 запрещена стоянка транспортных средств на площади им. Ленина.
С 9.00 до 13.00 запрещена стоянка транспортных средств на Комсомольской площади и площади Славы; улице Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; улице Тургенева от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; в переулке Дьяченко; на улице Комсомольской от улицы
С 7.00 до 21.00 на время проведения праздничных мероприятий, проводимых на площади имени В. И. Ленина, будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Карла Маркса.
С 19.00 до 23.30 в связи с проведением праздничного фейерверка запрещена стоянка транспортных средств (кроме автомашин управления транспорта администрации города Хабаровска и муниципальных пассажирских предприятий (по спецпропускам), занятых в организации перевозки пассажиров после праздничного фейерверка) на Комсомольской площади и площади Славы; улице Тургенева от улицы Ленина до переулка Дьяченко; улице Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; в переулке Дьяченко; на улице Комсомольской от улицы
С 20.00 до 23.30 будет временно ограничено движение всех видов транспорта, кроме пассажирского, по улице
Работа пассажирского транспорта будет продлена до 01.00 28 мая 2017 года. Для перевозки пассажиров после окончания праздничного фейерверка будет обеспечен необходимый резерв транспортных средств на Комсомольской площади.
27 мая 2017 года на период проведения праздничного театрализованного шествия, посвященного 159-й годовщине со дня основания города Хабаровска, будут временно изменены маршруты общественного транспорта.
Троллейбусный маршрут № 1 — с 8.45 до 13.00 следует по маршруту «Аэропорт — улица Московская».
Трамвайные маршруты:
— маршрут № 1 — с 10.00 до 13.00 вагоны следуют по маршруту «Химфармзавод —
— маршрут № 2 — с 10.00 до 13.00 вагоны следуют по маршруту «Рубероидный завод —
— маршрут № 6 — с 10.00 до 13.00 вагоны следуют по маршруту «Пи-томник им. Лукашова — Железнодорожный вокзал».
Автобусные маршруты:
— маршрут 1 Л — с 8.45 до 10.30 транспорт следует с улицы Ленина по улице Запарина на улицу Серышева и далее по установленному маршру-ту; с 10.30 до 13.00 транспорт следует от железнодорожного вокзала по улицам Ленинградской, Ленина, Запарина, на Уссурийский бульвар, улицы Калинина, Ленина, Ленинградскую, улицы Серышева, Калинина, на Амурский бульвар, улицы Комсомольскую, Серышева, Ленинградскую до железнодорожного вокзала;.
— маршрут 1С — с 8.45 до 10.30 транспорт следует с улицы Серышева по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленному маршруту; с 10.30 до 13.00 транспорт следует с железнодорожного вокзала по улицам Серышева, Калинина, на Амурский бульвар, по улицам Комсомольской, Серышева, Ленинградской, Ленина, Запарина, на Уссурийский бульвар, по улицам Калинина, Ленина, Ленинградской до железнодорожного вокзала;.
— маршрут № 4 — с 8.45 до 13.00 в направлении центра города
— маршрут № 8 — с 10.30 до 13.00 с улицы Калинина транспорт следует на Амурский бульвар, на улицы Запарина, Серышева и далее по установленному маршруту;.
— маршрут № 10 — с 10.30 до 13.00 транспорт следует с
— маршруты №№ 14, 19, 21, 55, 58, 82 — с 8.45 до 13.00 в направлении центра города транспорт следует с улицы Карла Маркса по улицам Московской, Ким Ю Чена, Ленинградской, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам;.
— маршруты №№ 15, 17, 23, 49 — с 8.45 до 10.30 в направлении центра города транспорт следует по улице Калинина на улицу Ленина, с левым поворотом на улицу Волочаевскую и далее по установленным маршрутам; с 10.30 до 13.00 с улицы Калинина транспорт следует на Амурский бульвар, на улицы Запарина, Серышева и далее по установленным маршрутам;.
— маршрут № 29К — с 8.45 до 10.30 с улицы Ленина транспорт следует по улице Запарина на Амурский бульвар и далее по установленному маршруту; с 10.30 до 13.00 транспорт следует с улицы Ленина на улицы Запарина, Уссурийский бульвар, Калинина, Ленина, Волочаевскую до остановочного пункта «Улица Калараша»;.
— маршрут № 29П — с 8.45 до 10.30 транспорт следует с Амурского бульвара по улице Калинина до улицы Ленина и далее по установленному маршруту; с 10.30 до 13.00 транспорт следует с улицы Карла Маркса на улицы Синельникова, Ленинградскую, Амурский бульвар, улицу Калинина, Амурский бульвар, улицу Ленинградскую, Карла Маркса, проспект 60-летия Октября до остановочного пункта «Улица Калараша»;.
— маршрут № 34 — с 8.45 до 13.00 от железнодорожного вокзала транспорт следует по улицам Ленинградской, Ленина, на улицу Калинина и далее по установленному маршруту; в обратном направлении транспорт следует с улицы Запарина с правым поворотом на улицу Ленина, с левым поворотом на улицу Ленинградскую и далее по установленному маршруту;.
— маршрут № 52 — с 8.45 до 10.30 в направлении площади Славы транспорт следует с улицы Ленина с правым поворотом на улицу Запарина до Амурского бульвара и далее по установленному маршруту; с 10.30 до 13.00 движение транспорта по маршруту будет временно приостановлено;.
— маршрут № 56 — с 8.45 до 13.00 с улицы Московской транспорт следует с левым поворотом на улицу Карла Маркса, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленному маршруту;.
— маршрут № 71 — с 8.45 до 10.30 в направлении Северного микрорайона транспорт следует с улицы Ленина по улице Запарина на улицу Серышева и далее по установленному маршруту; с 10.30 до 13.00 в направлении Северного микрорайона транспорт следует с улицы Запарина на улицы Ленина, Ленинградскую, Воронежскую и далее по установленному маршруту; в обратном направлении транспорт следует с улицы Воронежской по улице Ленинградской на улицу Ленина до улицы Калинина и далее по установленному маршруту;.
— маршрут № 73 — с 8.45 до 13.00 транспорт следует с улицы
— маршрут № 83 — с 8.45 до 13.00 транспорт следует с улицы
— маршрут № 83П — с 8.45 до 13.00 транспорт следует с улицы
С 8.45 до 13.00 будет временно приостановлено движение транспорта по маршрутам №№ 61К и 61С.
Просьба к жителям и гостям города учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.