«Последний звонок» прозвучал для 6735 школьников в Новосибирске

845 из этих ребят претендуют на получение медали «За особые успехи в обучении» (в прошлом году медалью был награжден 781 выпускник). В течение июня выпускники 11 классов будут проходить государственную аттестацию в форме ЕГЭ: сдавать обязательные русский язык и математику, остальные предметы — по выбору.

С самого утра в областном центре усилили меры безопасности по причине последних звонков и других событий, связанных с окончанием учебного года. По информации городской полиции, накануне праздничных школьных мероприятий, которые в народе известны как «пьяные бантики», сотрудники отделов полиции провели обследования всех школ и прилегающих к ним территорий с использованием служебно-розыскных собак. Кроме того, отделами полиции подготовлена расстановка сил — за каждым образовательным учреждением Новосибирска закреплен сотрудник полиции.

Накануне власти попытались оградить молодежь от «зеленого змия» и запретили продажу алкогольной продукции в ларьках и киосках. Исключение составили кафе и магазины, но здесь мораторий на продажу алкоголя несовершеннолетним действовал и раньше.

«Полностью исключить употребление алкогольных изделий выпускниками, большинству из которых уже исполнилось 18 лет, невозможно, — говорит председатель информационно-методического центра «Трезвый город» Сергей Крупенько. — Тем не менее, у образовательных организаций и органов власти есть рычаги, чтобы минимизировать издержки печальной пока еще традиции. Будем надеяться на то, что новосибирские выпускники-2017 окажутся более трезвомыслящими, и их минуют неприятные или тяжелые последствия хмельного «празднования».

Кстати, во время прошлогоднего праздника «пьяных бантиков» в Новосибирске пострадали сразу три школьника — они стали жертвами ДТП и получили серьезные травмы.