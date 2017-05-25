Пермячка через суд заставила косметологическую клинику вернуть деньги
Сотрудники компании отказывались расторгать договор и отдавать ей более 16 тысяч рублей за услуги, которые не оказывали.
Сотрудники компании отказывались расторгать договор и отдавать ей более 16 тысяч рублей за услуги, которые не оказывали.
Жительница краевого центра заставила косметологическую клинику вернуть ей деньги за услуги, которые ей не оказывали.
Краевой суд оставил без изменения решение Дзержинского районного суда Перми о расторжении договора на медицинское обслуживание, заключённого между клиникой и женщиной. Жительница Перми рассказала, что в мае 2016 года у входа на ярмарку молодые люди раздавали подарочные сертификаты. Такой сертификат предложили и ей. Она согласилась, оставила свои контактные данные. Спустя две недели ей перезвонили и пригласили подойти с паспортом для прохождения бесплатных косметологических процедур. Потом её убедили приобрести комплекс услуг стоимостью 64 тысяч рублей. Она согласилась. Также она подписала кредитный договор на общую сумму 49131,63 рублей. под 36% годовых, сроком на 18 месяцев.
Часть услуг ей оказали, но дальше она решила от них отказаться и расторгнуть договор. Однако сотрудники компании ей в этом отказали. Тогда женщине пришлось обращаться в суд. В итоге половину денег ей
Краевой суд постановил, что косметолическая клиника должна расторгнуть договор и вернуть более 16 тысяч рублей. Кроме того, так как ответчик по делу нарушил права потребителя, его обязали компенсировать моральный вред и выплатить штраф.