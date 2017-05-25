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14:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как кризис изменил жизнь россиян: семь основных тенденций

Из-за кризиса россияне сокращают расходы, многие начали выращивать овощи и фрукты на дачных участках. По мнению экономистов, новую работу беднеющие россияне ищут редко, а также редко вкладывают деньги в образование.

Источник: РИА "Новости"

Россияне на фоне кризиса ведут себя довольно пассивно: они не ищут более перспективной работы и не пытаются изменить свое материальное положение, а просто все больше сокращают расходы, утверждают эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

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В Россию также вернулась эпоха личного подсобного хозяйства, уверена директор института Татьяна Малева. Подобное наблюдается впервые с 1990-х годов. Теперь садовые участки вновь стали для россиян источником продовольствия и дополнительного дохода.

Малева и ее коллеги представили итоговый доклад о том, как кризис отразился на населении России в прошлом году.

Русская служба Би-би-си выделила из доклада ученых самые интересные тренды.

Восстановление после кризиса займет годы

В 2016 году реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 5,9%. Зарплаты при этом выросли всего на 0,7% — после падения почти на 10% в 2015 году.

«Падать на 10% — это существенно больно для российской экономики, а главное — для российских работников», — пояснила Малева.

«Легкое повышение» зарплат в прошлом году никак не смогло компенсировать обрушения доходов годом ранее. Подобный медленный рост, по мнению Малевой, будет продолжаться еще долго. В ближайшие годы зарплата будет расти примерно на 1,5−2% ежегодно.

Источник: BBC

На компенсацию падения 2015 года может уйти несколько лет. Малева провела параллель с 1990-ми годами, когда компенсация падения расходов заняла два десятилетия.

«После того, как доход падает на 10%, мало кого устраивает восстановление на 2%», — уверена она.

Малева в течение нескольких десятилетий изучает российский рынок труда, доходы населения, бедность и другие социальные проблемы. Она считается одним из ведущих специалистов по этим вопросам в России. Институт социального анализа и прогнозирования, который она возглавляет, регулярно выпускает мониторинги социально-экономического положения и самочувствия населения. Эксперты института используют статистику Росстата и результаты проводимых ими опросов.

Данные экспертов и Росстата говорят о том, что кризис в России в целом не закончился: рост зарплат остается медленным, доходы падают, а также есть признаки спада в неформальном секторе.

Это несколько противоречит взгляду российских чиновников, которые в целом говорят об окончании кризиса. В середине мая президент России Владимир Путин заявил о том, что доходы граждан восстанавливаются после кризиса.

В начале апреля министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российская экономика вошла в новую стадию роста. Заявления об окончании кризиса неоднократно делал и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Пенсионеры — главные пострадавшие от кризиса

Если в 2015 году доходы населения упали из-за резкого сокращения заработных плат, то в 2016 году это было связано в основном с падением реального размера пенсии. Согласно докладу РАНХиГС, в прошлом году пенсии в реальном выражении снизились на 3,4%. Основная причина этого — решение властей провести не полную, а лишь частичную индексацию пенсий.

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Решение о единоразовой выплате в 5 тысяч рублей лишь привела к резкому росту размера пенсий в январе этого года и их резкому падению в феврале.

«40 млн пенсионеров — это значительная часть населения страны», — напоминает Малева.

Дальнейшая динамика пенсий будет зависеть от политических решений, а их прогнозировать сложно, полагает экономист.

Например, правительство говорит, что не стоит индексировать пенсии работающим пенсионерам. Однако, согласно исследованиям РАНХиГС, работающие пенсионеры — это люди, получающие маленькие пенсии и маленькие зарплаты. Эти две выплаты, по словам экономиста, и позволяют выйти им на достаточный для жизни уровень доходов. Решение о том, что пенсии работающим пенсионерам не будут индексированы, серьезно ударит по их положению.

Если же в семье у такого пенсионера есть человек, который по каким-то причинам не работает, то семья окажется за чертой бедности, полагает экономист.

Источник: BBC

В прошлом году 13,5% российских домохозяйств оказались в числе бедных. Их доходы были ниже величины прожиточного минимума. Это самый высокий процент за последние 10 лет.

Россияне пассивно ждут окончания кризиса и экономят

Россияне очень пассивно воспринимают этот кризис: они не пытаются изменить свое материальное положение, а просто ждут, пока трудности закончатся.

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«Из всех моделей адаптации доминирует только одна — пассивная, то есть люди сокращают свои расходы», — уверяет Малева.

По ее словам, люди ничего не делают, чтобы изменить свое положение — например, почти нет случаев, чтобы россияне начали инвестировать в свое образование и попробовали получить лучшее место на рынке труда.

Причем если раньше люди ждали, что кризис вот-вот закончится, то теперь они все чаще начинают осознавать, что выхода из него пока не предвидится.

Все меньше возможностей для маневра

Пассивность россиян Малева объясняет тем, что возможностей для изменения своего материального положения и какого-то маневра у людей стало намного меньше.

«Это не ленивое население, у него институциональных возможностей стало на порядок меньше», — уверяет Малева.

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По ее словам, экономика России входит в полосу длительного слабого роста, а нынешний кризис не похож на предыдущие: в 2009—2010 годах спад быстро сменился резким ростом. Нынешняя ситуация напоминает 1990-е годы, когда населению пришлось вырабатывать новые долгосрочные стратегии поведения из-за кризиса, уверяет экономист.

Однако тогда, по мнению Малевой, возможностей у людей было больше. «Рынок только становился, формировался частно-предпринимательский сектор, там создавались новые рабочие места», — поясняет она.

В 1990-е те, кто был готов проявить трудовую мобильность или повысить свою компетенцию, могли перейти из одного сектора в другой. Тогда сформировался сектор неформальной занятости, в котором люди смогли спастись от бедности и социального дна, напоминает экономист.

Однако сейчас этот процесс закончился, а неформальный сектор перестал быть «подушкой безопасности».

В 1990-х годах создавались рабочие места и в секторе НКО, но сейчас он живет в основном за счет бюджета. Большие надежды возлагались тогда на малый бизнес, но сейчас он не развивается так же быстро.

По словам эксперта, в сложившейся сегодня ситуации самостоятельно население ничего сделать не сможет, нужны институциональные реформы.

Подсобное хозяйство как лекарство от кризиса

По словам Малевой, в России впервые с 1990-х годов начали активно использовать личное подсобное хозяйство — это различные садовые участки, где летом выращивают фрукты и овощи. Это дает россиянам продукты питания и дополнительные доходы.

Источник: BBC

Малева призналась, что такого развития она не ожидала, ведь еще несколько лет назад россияне в основном предпочитали украшать личные участки газонами.

Неформальный сектор в кризисе

В апреле реальные располагаемые доходы населения упали на 7,6% в годовом выражении. По словам Малевой, это неожиданно. Одна из причин такого резкого падения может крыться в изменении методологии Росстата.

По словам Малевой, это может быть также связано с неформальным сектором — это сектор, который не отражен в статистике и где зарплата платится по серым схемам. Возможно, падение доходов связано с сокращением доходов в неформальном секторе. По ее словам, не бывает так, чтобы формальный сектор сокращался, а неформальный при этом рос.

Источник: BBC

На спад в теневом секторе указывает и сокращение розничной торговли. «Если деньги в стране есть, они бы пришли в потребительский сектор», — поясняет она. Падение розничной торговли говорит о том, что денег у людей нет, а работодатели в неформальном секторе сокращают зарплаты — причем быстрее, чем в формальном.

Люди боятся потерять работу

Больше всего из-за кризиса люди боятся потерять работу, уверяет Малева. Об этом в феврале 2017 года сообщили 44,7% респондентов, опрошенных экспертами РАНХиГС.

Другой основной страх россиян — снижение зарплаты, однако он несколько идет на спад: если в феврале 2016 года этого боялись 51% респондентов, то в феврале 2017 года — 45,9%. Малева объясняет это тем, что зарплаты уже упали, поэтому людей это меньше беспокоит.

Источник: BBC

Среди страхов россиян также оказались задержки зарплат, переход на неполную рабочую неделю и уход в неоплачиваемый отпуск.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
САНЯ ВЕТРОВ
какие овощи? на дачах давно мясо жарят...если бы так плохо было то не покупали бы квартиры целыми микрорайонами....и 7 из 10 новые иномарки от 1мл. рублей не ездили бы...понятно что в регионах картина другая...но если около метро спрашивать бабуль с редиской и носками ...то да...плохо...причём у бабули может быть 2 квартиры одна сдаётся а пенсию не снимает с книжки...
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