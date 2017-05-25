Как кризис изменил жизнь россиян: семь основных тенденций

Россияне на фоне кризиса ведут себя довольно пассивно: они не ищут более перспективной работы и не пытаются изменить свое материальное положение, а просто все больше сокращают расходы, утверждают эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
В Россию также вернулась эпоха личного подсобного хозяйства, уверена директор института Татьяна Малева. Подобное наблюдается впервые с 1990-х годов. Теперь садовые участки вновь стали для россиян источником продовольствия и дополнительного дохода.
Малева и ее коллеги представили итоговый доклад о том, как кризис отразился на населении России в прошлом году.
Русская служба
Восстановление после кризиса займет годы
В 2016 году реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 5,9%. Зарплаты при этом выросли всего на 0,7% — после падения почти на 10% в 2015 году.
«Падать на 10% — это существенно больно для российской экономики, а главное — для российских работников», — пояснила Малева.
«Легкое повышение» зарплат в прошлом году никак не смогло компенсировать обрушения доходов годом ранее. Подобный медленный рост, по мнению Малевой, будет продолжаться еще долго. В ближайшие годы зарплата будет расти примерно на 1,5−2% ежегодно.
На компенсацию падения 2015 года может уйти несколько лет. Малева провела параллель с 1990-ми годами, когда компенсация падения расходов заняла два десятилетия.
«После того, как доход падает на 10%, мало кого устраивает восстановление на 2%», — уверена она.
Малева в течение нескольких десятилетий изучает российский рынок труда, доходы населения, бедность и другие социальные проблемы. Она считается одним из ведущих специалистов по этим вопросам в России. Институт социального анализа и прогнозирования, который она возглавляет, регулярно выпускает мониторинги
Это несколько противоречит взгляду российских чиновников, которые в целом говорят об окончании кризиса. В середине мая президент России Владимир Путин заявил о том, что доходы граждан восстанавливаются после кризиса.
В начале апреля министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российская экономика вошла в новую стадию роста. Заявления об окончании кризиса неоднократно делал и
Пенсионеры — главные пострадавшие от кризиса
Если в 2015 году доходы населения упали
Решение о единоразовой выплате в 5 тысяч рублей лишь привела к резкому росту размера пенсий в январе этого года и их резкому падению в феврале.
«40 млн пенсионеров — это значительная часть населения страны», — напоминает Малева.
Дальнейшая динамика пенсий будет зависеть от политических решений, а их прогнозировать сложно, полагает экономист.
Например, правительство говорит, что не стоит индексировать пенсии работающим пенсионерам. Однако, согласно исследованиям РАНХиГС, работающие пенсионеры — это люди, получающие маленькие пенсии и маленькие зарплаты. Эти две выплаты, по словам экономиста, и позволяют выйти им на достаточный для жизни уровень доходов. Решение о том, что пенсии работающим пенсионерам не будут индексированы, серьезно ударит по их положению.
Если же в семье у такого пенсионера есть человек, который по
В прошлом году 13,5% российских домохозяйств оказались в числе бедных. Их доходы были ниже величины прожиточного минимума. Это самый высокий процент за последние 10 лет.
Россияне пассивно ждут окончания кризиса и экономят
Россияне очень пассивно воспринимают этот кризис: они не пытаются изменить свое материальное положение, а просто ждут, пока трудности закончатся.
«Из всех моделей адаптации доминирует только одна — пассивная, то есть люди сокращают свои расходы», — уверяет Малева.
По ее словам, люди ничего не делают, чтобы изменить свое положение — например, почти нет случаев, чтобы россияне начали инвестировать в свое образование и попробовали получить лучшее место на рынке труда.
Причем если раньше люди ждали, что кризис
Все меньше возможностей для маневра
Пассивность россиян Малева объясняет тем, что возможностей для изменения своего материального положения и
«Это не ленивое население, у него институциональных возможностей стало на порядок меньше», — уверяет Малева.
По ее словам, экономика России входит в полосу длительного слабого роста, а нынешний кризис не похож на предыдущие: в 2009—2010 годах спад быстро сменился резким ростом. Нынешняя ситуация напоминает 1990-е годы, когда населению пришлось вырабатывать новые долгосрочные стратегии поведения
Однако тогда, по мнению Малевой, возможностей у людей было больше. «Рынок только становился, формировался
В 1990-е те, кто был готов проявить трудовую мобильность или повысить свою компетенцию, могли перейти из одного сектора в другой. Тогда сформировался сектор неформальной занятости, в котором люди смогли спастись от бедности и социального дна, напоминает экономист.
В 1990-х годах создавались рабочие места и в секторе НКО, но сейчас он живет в основном за счет бюджета. Большие надежды возлагались тогда на малый бизнес, но сейчас он не развивается так же быстро.
По словам эксперта, в сложившейся сегодня ситуации самостоятельно население ничего сделать не сможет, нужны институциональные реформы.
Подсобное хозяйство как лекарство от кризиса
По словам Малевой, в России впервые с 1990-х годов начали активно использовать личное подсобное хозяйство — это различные садовые участки, где летом выращивают фрукты и овощи. Это дает россиянам продукты питания и дополнительные доходы.
Малева призналась, что такого развития она не ожидала, ведь еще несколько лет назад россияне в основном предпочитали украшать личные участки газонами.
Неформальный сектор в кризисе
В апреле реальные располагаемые доходы населения упали на 7,6% в годовом выражении. По словам Малевой, это неожиданно. Одна из причин такого резкого падения может крыться в изменении методологии Росстата.
По словам Малевой, это может быть также связано с неформальным сектором — это сектор, который не отражен в статистике и где зарплата платится по серым схемам. Возможно, падение доходов связано с сокращением доходов в неформальном секторе. По ее словам, не бывает так, чтобы формальный сектор сокращался, а неформальный при этом рос.
На спад в теневом секторе указывает и сокращение розничной торговли. «Если деньги в стране есть, они бы пришли в потребительский сектор», — поясняет она. Падение розничной торговли говорит о том, что денег у людей нет, а работодатели в неформальном секторе сокращают зарплаты — причем быстрее, чем в формальном.
Люди боятся потерять работу
Больше всего
Другой основной страх россиян — снижение зарплаты, однако он несколько идет на спад: если в феврале 2016 года этого боялись 51% респондентов, то в феврале 2017 года — 45,9%. Малева объясняет это тем, что зарплаты уже упали, поэтому людей это меньше беспокоит.
Среди страхов россиян также оказались задержки зарплат, переход на неполную рабочую неделю и уход в неоплачиваемый отпуск.