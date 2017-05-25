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07:01 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Зоозащитники Сибири создадут независимую ассоциацию

В ассоциацию помимо «ЗооПрогресса» войдут юридические лица.

Сибирские зоозащитники объединились, чтобы при поддержке муниципалитетов и СМИ пропагандировать ответственное владение и кастрацию домашних животных. Штаб будущей ассоциации разместится в Новосибирске.

По слвоам председателя новосибирской организации «ЗооПрогресс» Алексея Аникина, готовятся к печати 40 тысяч экземпляров плакатов, которые разместят в ТСЖ и управляющих компаниях города.

В ассоциацию помимо «ЗооПрогресса» войдут юридические лица «Центр помощи животным», приют «Кошкино лукошко», а также физлица — новосибирский юрист, занимающийся ужесточением статьи 245 УК («Жестокое обращение с животными»), члены томского благотворительного фонда «Меркурия» и зоопсихолог из Кемерова.

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