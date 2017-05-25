В Москве и области ожидается дождливая, но теплая погода

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 25 мая./ТАСС/. Пасмурная, дождливая, но теплая погода прогнозируется в четверг в Московском регионе, сообщили в Росгидромете. «Будет облачно, пойдет дождь, местами он ожидается небольшой. Температура воздуха в Москве составит 19−21 (градусов), по области — от 17 до 22 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер обещают юго-западный, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью также будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 10−12 градусов, по области — от 7 до 12. Ветер прогнозируется юго-западный, 5−10 м/с.