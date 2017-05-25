В Москве и области ожидается дождливая, но теплая погода
В ночь на пятницу синоптики ожидают облачную погоду, небольшой, местами умеренный дождь.
В ночь на пятницу синоптики ожидают облачную погоду, небольшой, местами умеренный дождь.
МОСКВА, 25 мая./ТАСС/. Пасмурная, дождливая, но теплая погода прогнозируется в четверг в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно, пойдет дождь, местами он ожидается небольшой. Температура воздуха в Москве составит 19−21 (градусов), по области — от 17 до 22 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер обещают
Предстоящей ночью также будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 10−12 градусов, по области — от 7 до 12. Ветер прогнозируется
Днем в пятницу характер погоды не изменится — вновь пройдет небольшой дождь, будет облачно. В Москве воздух прогреется до 17−19 градусов, в Подмосковье — до 15−20. Ветер