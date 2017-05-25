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06:45 (мск), источник: ТАСС

В Москве и области ожидается дождливая, но теплая погода

В ночь на пятницу синоптики ожидают облачную погоду, небольшой, местами умеренный дождь.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 25 мая./ТАСС/. Пасмурная, дождливая, но теплая погода прогнозируется в четверг в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно, пойдет дождь, местами он ожидается небольшой. Температура воздуха в Москве составит 19−21 (градусов), по области — от 17 до 22 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер обещают юго-западный, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью также будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 10−12 градусов, по области — от 7 до 12. Ветер прогнозируется юго-западный, 5−10 м/с.

Днем в пятницу характер погоды не изменится — вновь пройдет небольшой дождь, будет облачно. В Москве воздух прогреется до 17−19 градусов, в Подмосковье — до 15−20. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

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