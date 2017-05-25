Из Омска может появиться поезд до Шерегеша

Компания РЖД решила провести голосование среди жителей Сибири.

Потенциальные клиенты компании получили возможность выбрать, какой маршрут они хотели бы ввести: Томск —Красноярск, Томск — Абакан, Томск — Кемерово, Кемерово — Новосибирск, Абакан — Северобайкальск, Абакан — Иркутск, Усть-Илимск — Братск.

Кроме того предлагается несколько маршрутов до станции Кондома курорта Шерегеш, в том числе, и из Омска.

Отметим, что до Шерегеша из нашего города существует только автобусное сообщение. На поезде можно уехать до Новокузнецка, а потом опять на автобусе.