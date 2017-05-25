Из Омска может появиться поезд до Шерегеша
Голосование за этот маршрут объявила компания РЖД.
Голосование за этот маршрут объявила компания РЖД.
Компания РЖД решила провести голосование среди жителей Сибири.
Потенциальные клиенты компании получили возможность выбрать, какой маршрут они хотели бы ввести: Томск —Красноярск, Томск — Абакан, Томск — Кемерово, Кемерово — Новосибирск, Абакан — Северобайкальск, Абакан — Иркутск,
Кроме того предлагается несколько маршрутов до станции Кондома курорта Шерегеш, в том числе, и из Омска.
Отметим, что до Шерегеша из нашего города существует только автобусное сообщение. На поезде можно уехать до Новокузнецка, а потом опять на автобусе.