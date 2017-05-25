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06:44 (мск), источник: СуперОмск

Омские ветра снова признаны самыми мощными по стране

В центре Фобос, ссылаясь на данные от сети метеостанций, сообщили о самых экстремальных погодных явлениях в стране, которые пришлись на 23 мая.

Мимо метеорадаров не прошли ветра в Омской области, зафиксированные в день, когда регион накрыла пыльная буря.

Так, в Павлоградке отмечен ветер скоростью 24 м/с, в Одесском — 23 м/с и в селе Любимовка Оконешниковского района также зафиксированы порывы ветра в 23 м/с. Помимо трех точек в Омской области экстремально сильный ветер в 22 м/с наблюдался в Татарске Новосибирской области.

Напомним, что 23 мая Омскую область охватил ураган. Больше всего досталось городу, где бушевала пыльная буря. От падающих деревьев пострадали люди. Было повалено более сотни деревьев.

Фобос уже фиксировал аномальные ветра в омском регионе в начале мая. Ветра в 21 м/c и 20 м/c были отмечены в Тюкалинске и Исилькуле, соответственно.

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