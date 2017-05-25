В Башкирии ищут больного шизофренией мужчину

По информации из ведомства, мужчина инвалидность второй группы из-за психического заболевания «шизофрения». Он не впервые сбегает из дома и склонен к бродяжничеству.

Приметы: на вид 35−40 лет, рост около 145−150 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. Глаза зеленые, нос выпуклый. Нет большей половины зубов, на правой руке один из пальцев короче другого.

Был одет в серую куртку с капюшоном на замке с красными рукавами, брюки камуфляжного цвета, под курткой зеленого цвета ветровка. На ногах черные сапоги до колен. При себе имел дорожную сумку, рюкзак с продуктами питания, маленький магнитофон, черный сотовый телефон.

Всех, кто видел Евгения, просьба позвонить по номеру 8−961−355−28−10 или в ближайший отдел полиции.