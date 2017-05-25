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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Снова полетим отдыхать в Турцию?

Турция снова открыта для путешествий. А как там принимают туристов? Какие отзывы уже есть об отдыхе в этой стране? Какие цены?

Евгения Гришина

На вопрос отвечает директор туристического агентства «Сибирия» Евгения Гришина:

— Отзывы от туристов об отдыхе в Турции положительные. Мы сами недавно прилетели оттуда, поэтому могу сказать, что туристов там ждут, приём в отелях доброжелательный, цены умеренные. Погода уже установилась, вода в море не горячая, конечно, но достаточно прогрелась, чтобы купаться. Нигде не стреляют, негативных настроений по отношению к нам мы не заметили. Спокойно гуляли как по территории отеля, так и далеко за его пределами. Конечно, элементарные правила безопасности нужно соблюдать, ведь и на отечественных курортах тоже нужно быть осторожными. Например, в Турции очень хорошие экскурсионные маршруты, поэтому и экскурсоводов тоже очень много. Но безопаснее будет воспользоваться услугами своего туроператора, чем нанимать гида с улицы.

Т. к. горящие путёвки сегодня объявляют крайне редко, бронировать их нужно заранее. Сегодня для семьи из трёх человек путёвка по системе «всё включено» будет стоить в среднем чуть больше 100 тыс. руб. В эту цену входит авиаперелёт, трансфер, номер в отеле, питание, медицинская страховка. При этом отели хорошие, с бассейнами и аквапарками. В среднем на одного человека путёвка стоит от 30 тыс. руб. (но выгоднее лететь в компании, чтобы не переплачивать за отдельный номер в отеле). Цены на июнь, как правило, ниже, чем, например, в августе, в разгар сезона.

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