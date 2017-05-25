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07:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдена главная опасность недосыпания

Медики из США показали, что регулярное недосыпание существенно повышает вероятность смерти от инсульта людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association, кратко о нем сообщает Американская ассоциация сердца.

Источник: Reuters

Специалисты рекомендуют страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом спать не менее шести часов в сутки. В противном случае вероятность смертельного исхода в результате наступления инсульта в два раза выше, чем у здоровых людей, отводящих на сон более шести часов в сутки.

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К подобным выводам авторы пришли, случайно отобрав 1344 взрослых (средний возраст — 49 лет, 42 процента — мужчины). Среди них ученые выделили группу риска (высокий индекс массы тела, повышенный уровень холестерина и сахара в крови, высокое кровяное давление), в нее вошли 39,2 процента участников, за которыми наблюдали в течение 16,6 лет.

По завершении исследования 22 процента больных скончались. Оказалось, что люди, находящиеся в группе риска, но уделяющие сну больше шести часов в сутки, в 1,5 раза чаще здоровых подвергаются риску смерти от инсульта. Если же больные уделяют сну менее шести часов в сутки, то эта вероятность повышается в два раза.

Авторы исследования отмечают, что американцы все больше внимания отводят досугу, развлечениям и работе, чем сну. По мнению экспертов, это провоцирует развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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