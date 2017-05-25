Найдена главная опасность недосыпания
Медики из США показали, что регулярное недосыпание существенно повышает вероятность смерти от инсульта людей, страдающих
Медики из США показали, что регулярное недосыпание существенно повышает вероятность смерти от инсульта людей, страдающих
Специалисты рекомендуют страдающим
К подобным выводам авторы пришли, случайно отобрав 1344 взрослых (средний возраст — 49 лет, 42 процента — мужчины). Среди них ученые выделили группу риска (высокий индекс массы тела, повышенный уровень холестерина и сахара в крови, высокое кровяное давление), в нее вошли 39,2 процента участников, за которыми наблюдали в течение 16,6 лет.
По завершении исследования 22 процента больных скончались. Оказалось, что люди, находящиеся в группе риска, но уделяющие сну больше шести часов в сутки, в 1,5 раза чаще здоровых подвергаются риску смерти от инсульта. Если же больные уделяют сну менее шести часов в сутки, то эта вероятность повышается в два раза.
Авторы исследования отмечают, что американцы все больше внимания отводят досугу, развлечениям и работе, чем сну. По мнению экспертов, это провоцирует развитие заболеваний