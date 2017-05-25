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08:22 (мск), источник: Informburo.kz

300 тысяч казахстанцев имеют ограничения на выезд из страны из-за долгов

Чтобы снять ограничение, должники обязаны предоставить подтверждающие документы о погашении долга и оплатить расходы по взысканию.

Источник: Informburo.kz

Более 300 тысяч казахстанцев временно не смогут выехать за границу из-за задолженностей, передаёт «Казинформ».

«По состоянию на 23 мая 2017 года органами исполнительного производства в отношении 386 400 лиц выставлено временное ограничение на выезд за пределы Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе Министерстве юстиции РК.

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В ведомстве отметили, что по закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» судебный исполнитель при вынесении постановления о наложении временного ограничения на выезд за пределы страны обязан ознакомить стороны исполнительного производства.

«Информацию о наличии временных ограничений на выезд можно получить на сайте Министерства юстиции www.adilet.gov.kz, где в разделе “Список должников, временно ограниченных на выезд из страны”, набрав свой ИИН, можно получить всю необходимую информацию о наличии либо отсутствии временного ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан и его основание», — сообщили в Минюсте.

Чтобы снять ограничение, должник обязан предоставить подтверждающие документы о погашении долга, оплатить исполнительскую санкцию, расходы по исполнению, пени и работу частного судоисполнителя.

«Судебный исполнитель посредством автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства направляет сведения в информационную систему КНБ РК “Беркут”. Указанные действия проходят обработку в течение трёх дней после чего мера обеспечения в виде временного ограничения на выезд отменяется», — прокомментировали в ведомстве.

Между тем, совсем скоро казахстанцы смогут погасить задолженность и получить разрешение на выезд прямо перед вылетом из страны. На первоначальном этапе оплату будут принимать с 9:00 до 18:00 часов в кассовых отделениях «Казпочты», расположенных в аэропортах и в общественных местах. Со временем оплачивать можно будет в терминалах «Казпочты» круглосуточно. Для оплаты долга достаточно будет сообщить сотруднику ИИН и предоставить полную сумму долга для погашения задолженности. Приём платежа займёт всего несколько минут.

«Запуск такого сервиса — долгожданное событие. Министерство юстиции несколько лет работало над его внедрением. Была проделана большая работа. Теперь казахстанцы могут экономить время и деньги, оплачивая долги перед выездом из страны. Запуск функционала по автоматической оплате задолженности по исполнительным производствам на территории Республики Казахстан запланирован на июнь 2017 года», — рассказали в Минюсте.

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