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08:19 (мск), источник: Ведомости

Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»

Президент Владимир Путин в беседе с актером Евгением Мироновым высказался об инициаторах проведения обыска у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, приводит «Коммерсантъ» подробности. «Да дураки», — заявил Путин в ответ на вопрос Миронова о том, зачем эти обыски были необходимы. Путин также рассказал, что узнал о следственных мероприятиях в день их проведения.

Источник: AP 2017

Миронов попросил президента об объективном расследовании, «без экстраординарных методов». Ранее в ходе церемонии вручения госнаград актер передал президенту папку с письмом, касающимся ситуации вокруг «Гоголь-центра».

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Министр культуры в беседе с журналистом не стал подробно комментировать ситуацию, ограничившись лишь фразой, «на самом деле все гораздо сложнее».

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не обладают «информацией о какой-то бесцеремонности и о каких-то процессуальных нарушениях, которые были допущены» в ходе следственных действий.

23 мая в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, неустановленные лица из руководства АНО «Седьмая студия» (Серебренников является его учредителем) в 2011—2014 гг. похитили около 200 млн руб., выделенных постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства. Дело возбуждено в 2014 г. и расследуется по ст. 160 УК (растрата), Серебренников проходит в качестве свидетеля, сообщила представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Комментарии
3
Alexey Anoshenkov
Ничто не делается без ведома вождя, делать вид, что он об этом не знал забавно. Вертикаль-с!
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А. Д.
Интересно, а Миронов передал президенту пакетик гашиша, который нашли у этого деятеля культуры при обыске?
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Владимир Пацак
Да, дураки да дороги...
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