Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Руководство знаменитого управления МВД уволили в полном составе
Грузия назвала «циничным шагом» действие России
44-летняя Мария Бутырская стала многодетной мамой
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Эксперт объяснил «бурный» антироссийский всплеск в Киеве – СМИ
Отделение востока Украины кажется решенным делом
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12«Евровидение-2017»
08:25 (мск), источник: VN.ru

Клещевым энцефалитом заразились 16 новосибирцев

Клещи свирепствуют в Новосибирской области: за неделю 15—21 мая количество укусов составило 2819, что в два раза больше, чем неделей ранее, сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала 2017 года было зарегистрировано 6179 укусов клещей. Таким образом, две трети укусов пришлись на последние пару недель.

Наибольшее количество нападений клещей произошли в Искитимском, Тогучинском, Мошковском районах области, а также в городе Бердске. В Новосибирске чаще всего клещи атаковали людей в Ленинском, Дзержинском, Калининском, Советском, и Центральном районах.

За указанный период было проведено лабораторное исследование 1636 клещей на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита. Вирус обнаружен в 43 экземплярах (2,6%). Кроме того, 1607 клещей проверили на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, положительный результат дали 787 проверок (48,9%).

С 15 по 21 мая с подозрением на клещевой энцефалит были госпитализированы 16 человек. Это ниже аналогичной недели прошлого года на 11,11%.

Специалисты обращают внимание на то, что для предотвращения укусов клещей и заболевания клещевым энцефалитом необходимо уделять особое внимание мерам профилактики. Самым надежным способом является вакцинация, прививки проводятся круглый год, но не позднее двух недель до посещения природного очага. Также не стоит забывать про специальную защитную одежду и современные средства для обработки верхней одежды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамвай новосибирской сборки показали на выставке «TransSiberia»
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
СМИ сообщили о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Американский корабль приблизился к спорным территориям близ КНР
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Путин прокомментировал обыски у Серебренникова
СМИ: В РФ обсуждали оказание влияния на Трампа через советников
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь