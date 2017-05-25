Клещевым энцефалитом заразились 16 новосибирцев

Всего с начала 2017 года было зарегистрировано 6179 укусов клещей. Таким образом, две трети укусов пришлись на последние пару недель.

Наибольшее количество нападений клещей произошли в Искитимском, Тогучинском, Мошковском районах области, а также в городе Бердске. В Новосибирске чаще всего клещи атаковали людей в Ленинском, Дзержинском, Калининском, Советском, и Центральном районах.

За указанный период было проведено лабораторное исследование 1636 клещей на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита. Вирус обнаружен в 43 экземплярах (2,6%). Кроме того, 1607 клещей проверили на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, положительный результат дали 787 проверок (48,9%).

С 15 по 21 мая с подозрением на клещевой энцефалит были госпитализированы 16 человек. Это ниже аналогичной недели прошлого года на 11,11%.

Специалисты обращают внимание на то, что для предотвращения укусов клещей и заболевания клещевым энцефалитом необходимо уделять особое внимание мерам профилактики. Самым надежным способом является вакцинация, прививки проводятся круглый год, но не позднее двух недель до посещения природного очага. Также не стоит забывать про специальную защитную одежду и современные средства для обработки верхней одежды.