Новый лес появился под Новосибирском

Сеянцы сосны обыкновенной выращивали почти год в питомниках Болотнинсокого, Искитимского и Маслянинского районов. Теперь прописка молодых деревьев — в 28 километрах от Новосибирска, на Кудряшовском лесохозяйственном участке. Саженцы чуть больше 30 сантиметров, но уже имеют сильную корневую систему, чтобы адаптироваться к песчаной почве.

— Главная задача при посадке — не загнуть стержневой корень. Также обращаем внимание на то, чтобы воздух не оставался, нужно все аккуратно прижать, — дает рекомендации при посадке руководитель департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Дубовицкий.

Чтобы сеянец превратился во взрослую сосну, понадобится минимум семь лет. Для здорового роста уже в следующем году придется проводить прополку, иначе трава задавит. Специалисты заявляют, что при своевременных агротехнических мероприятиях выживают 80 процентов молодых деревьев.

— Желательно высаживать сосны во влажную погоду. Если после посадки пройдет дождик, это увеличит шансы выживаемости деревьев, — говорит главный специалист отдела экспертизы департамента лесного хозяйства Новосибирской области Ольга Кулакова.

Акция проходит по всей стране. На сегодняшний день в Новосибирской области уже посадили 150 тысяч хвойных деревьев. Школьники, студенты, специалисты лесничеств, госслужащие, сотрудники коммерческих организаций — все участвуют на добровольной основе.

Эксперты советуют при посадке не повредить корневую систему. Но есть еще и народные приметы, когда под корень деревца подкладывают камень. Говорят, что в засушливую погоду это поможет сохранить в почве влагу. Посмотрим, как это сработает осенью.