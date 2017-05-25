Президент Владимир Путин лично поздравил медика из Челябинска с присвоением почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» — Татьяна Голощапова во время церемонии в Кремле выступила с ответным словом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 24 мая, в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Около 30 выдающихся россиян, работающих в сфере науки, промышленности, культуры, здравоохранения и спорта, удостоены орденов и почетных званий. Среди них — заместитель главного врача клинической больницы № 6 Челябинска Татьяна Голощапова, которая стала Заслуженным врачом РФ.

«Очень приятно получить эту награду из Ваших рук. И хочется лично сейчас поблагодарить Вас за тот далекий 1999 год, когда были Вы в Челябинске и ощутимо помогли нашему родильному дому. Большое Вам спасибо», — сказала Голощапова, обращаясь к президенту.

«Хочется также поблагодарить свой родной коллектив, благодаря которому я получила эту награду, и конечно, тех людей, которые выдвинули мою кандидатуру, поддержали и поддерживают меня во всем», — сказала она.