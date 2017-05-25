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08:20 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинское УФАС возбудило дело из-за сувенира с метеоритом

Челябинское УФАС изучает соответствие действий ООО «РОСоружие» требованиям закона о защите конкуренции при изготовлении и реализации сувенира «Метеорит».

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомство на действия компании пожаловалось ООО «Компания АиР», также осуществляющее серийное производство сувенира, посвященного падению метеорита в Челябинской области. По мнению компании, помимо одинакового названия, продукция конкурентов имеет еще и внешнее сходство. В связи с этим «Компания АиР» считает, что их сувенир скопировали.

«РОСоружие» не смогло представить документов, подтверждающих создание им данного сувенира еще до разработки продукции конкурентов.

Теперь УФАС исследует вопрос о том, какой компанией внешний дизайн сувенира был разработан раньше.

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