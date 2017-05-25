Челябинское УФАС возбудило дело из-за сувенира с метеоритом
Челябинское УФАС изучает соответствие действий ООО «РОСоружие» требованиям закона о защите конкуренции при изготовлении и реализации сувенира «Метеорит».
Челябинское УФАС изучает соответствие действий ООО «РОСоружие» требованиям закона о защите конкуренции при изготовлении и реализации сувенира «Метеорит».
Об этом Накануне.RU сообщили в
В ведомство на действия компании пожаловалось ООО «Компания АиР», также осуществляющее серийное производство сувенира, посвященного падению метеорита в Челябинской области. По мнению компании, помимо одинакового названия, продукция конкурентов имеет еще и внешнее сходство. В связи с этим «Компания АиР» считает, что их сувенир скопировали.
«РОСоружие» не смогло представить документов, подтверждающих создание им данного сувенира еще до разработки продукции конкурентов.
Теперь УФАС исследует вопрос о том, какой компанией внешний дизайн сувенира был разработан раньше.