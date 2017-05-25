Омские выпускники прощаются со школой

Сегодня во всех омских школах проходят последние звонки — праздник прощания со школой. Как сообщает портал «Омская губерния», последний звонок прозвенит для 8500 11-классников и более 17 000 выпускников девятых классов.

Губернатор Омской области Виктор Назаров и председатель Заксобрания Владимир Варнавский поздравили всех выпускников с символическим окончанием школы.

«Вы прошли большой путь от первого урока до последнего звонка. Теперь только вам решать, какой будет ваша дальнейшая жизнь. Омской области нужны талантливые, инициативные, неравнодушные люди, способные проявить себя и внести вклад в развитие региона. Процветание нашей малой родины во многом зависит от вас. В Омске много достойных вузов. К нам приезжают учиться из других регионов и стран. Хотелось бы, чтобы вы учились в родном регионе, а затем и работали на его благо», — говорится в поздравлении первых лиц региона.