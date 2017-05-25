Прокуратура помогла омичу вернуть незаконно проданную квартиру
Мужчина думал, что берёт в долг деньги, а сам подписал договор о продаже недвижимости.
Мужчина думал, что берёт в долг деньги, а сам подписал договор о продаже недвижимости.
Дело о выселении из помещения рассмотрел областной суд. Но в процессе судебного расследования выяснилось, что на самом деле те, кто хотел выселить омича, обманули его.
Как сообщает сайт областной прокуратуры, в 2016 году мужчина одолжил у двух знакомых 150 тыс. руб. Думая, что подписывает договор займа, он расписался в документах о продаже собственной квартиры.
Когда подошёл срок возврата долга, омич не смог его отдать, так как те, кто ему давал деньги, отказались их получать, а затем продали квартиру. Новый собственник предъявил требования о выселении, но должник, в свою очередь, оспорил договоры
Суд первой инстанции в удовлетворении искового заявления об оспаривании договоров
«Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с позицией прокуратуры и отменила решение суда первой инстанции, постановив признать сделки