Прокуратура помогла омичу вернуть незаконно проданную квартиру

Дело о выселении из помещения рассмотрел областной суд. Но в процессе судебного расследования выяснилось, что на самом деле те, кто хотел выселить омича, обманули его.

Как сообщает сайт областной прокуратуры, в 2016 году мужчина одолжил у двух знакомых 150 тыс. руб. Думая, что подписывает договор займа, он расписался в документах о продаже собственной квартиры.

Когда подошёл срок возврата долга, омич не смог его отдать, так как те, кто ему давал деньги, отказались их получать, а затем продали квартиру. Новый собственник предъявил требования о выселении, но должник, в свою очередь, оспорил договоры купли-продажи квартиры.

Суд первой инстанции в удовлетворении искового заявления об оспаривании договоров купли-продажи квартиры отказал, постановив выселить заявителя из занимаемого жилого помещения, но прокуратура оспорила это решение в апелляционном порядке.