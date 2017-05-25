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10:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Самое большое граффити в мире будет презентовано на стене ВМЗ в Нижегородской области 16 июня

Самое большое граффити в мире будет презентовано на стене Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», входит в состав Объединённой металлургической компании (ОМК, г. Москва)) в Нижегородской области 16 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ВМЗ.

Источник: АО "ВМЗ"

В городе Выксе состоялся день открытых дверей в «мастерской» художника, который работает над росписью стены металлургического комплекса Стан-5000 на ВМЗ. Автор и создатель проекта «Выкса 10 000» — самого большого граффити в мире — московский художник Миша Most.

В этот день в работе над граффити приняли участие не только художник, но и более 50 представителей города Выксы: журналисты, руководители города и Выксунского металлургического завода, представители ОМК. В числе участников были председатель правления ОМК Анатолий Седых, президент ОМК Владимир Маркин, управляющий директор ВМЗ Александр Барыков, председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых, кураторы фестиваля «Арт-Овраг» Юлия Бычкова и Антон Кочуркин, куратор проекта «Выкса 10 000» Сабина Чагина. Под руководством художника они с помощью малярных валиков наносили краску на заранее размеченные элементы граффити.

Презентовать готовую работу планируется в рамках седьмого фестиваля «Арт-Овраг», который состоится в Выксе 16—18 июня.

«Часто приходится слышать мнение, что в России ничего не строится, что заводы закрываются, что современного производства нет. Мы знаем, что это неправда. В Выксе находится один из самых современных заводов в мире и мы гордимся этим. Монументальная живопись — это часть мирового современного искусства. В Выксе сегодня развивается промышленный туризм и замечательно, что это произведение увидят не только наши сотрудники, но и гости города», — прокомментировала событие председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

«Выксунский металлургический завод динамично развивается, в производстве используется много ноу-хау. Но при том, что на заводе очень строгая производственная дисциплина, работа его сотрудников — очень творческая. Искусство нам абсолютно не чуждо, оно стимулирует творческую деятельность на производстве. Я сразу одобрил эту идею, она мне показалась очень оригинальной и символичной: на стене самого современного стана в мире — создать самое большое произведение монументального искусства в мире», — отметил председатель правления ОМК Анатолий Седых.

Работу над граффити художник ведёт с 15 марта 2017 года. «В роспись включено шесть реальных сюжетов. Думаю, сотрудники смогут с легкостью узнать в них события из жизни Выксунского завода. Если смотреть на работу слева направо, то можно уловить развитие сюжета: от малого к большому, от исследования к созданию, от идеи к результату. Таким образом, я попытался создать короткий “фильм” со своими героями и динамикой», — прокомментировал свою работу Миша Most.

СПРАВКА

В рамках подготовки к 25-летию Объединенной металлургической компании и 260-летию Выксунского металлургического завода ОМК выступила с инициативой проведения международного конкурса на самое большое граффити в мире. В конкурсе «Выкса 10 000» приняли участие 260 художников из 34 стран мира, в том числе Японии, Австралии, стран Латинской и Центральной Америки. Победителем стал известный уличный художник из Москвы Миша Most. Для росписи художник использует мощные промышленные краскопульты, было приобретено около трех тонн специальной отечественной краски и более двух тонн специальной пропитки.

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