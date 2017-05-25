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10:10 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В июне казанцев ожидают трехдневные выходные

(Город Казань KZN.RU, 25 мая). В июне казанцев ожидают трехдневные выходные. Это связано с празднованием Дня России.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В соответствии со ст. № 112 Трудового кодекса Российской Федерации 12 июня — День России — является нерабочим праздничным днем. Кроме того, в соответствии с Законом Республики Татарстан от 19.02.1992 № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» в Татарстане нерабочим праздничным днем является, в частности, Ураза-байрам. Согласно Указу Президента РТ днем начала проведения праздника Ураза-байрам является 25 июня. При совпадении выходных и праздничных дней в РТ дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется.

Таким образом, в 2017 году при пятидневной рабочей неделе 10, 11, 12, 24 и 25 июня являются днями отдыха, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

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