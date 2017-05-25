В июне казанцев ожидают трехдневные выходные
(Город Казань KZN.RU, 25 мая). В июне казанцев ожидают трехдневные выходные. Это связано с празднованием Дня России.
(Город Казань KZN.RU, 25 мая). В июне казанцев ожидают трехдневные выходные. Это связано с празднованием Дня России.
В соответствии со ст. № 112 Трудового кодекса Российской Федерации 12 июня — День России — является нерабочим праздничным днем. Кроме того, в соответствии с Законом Республики Татарстан от
Таким образом, в 2017 году при пятидневной рабочей неделе 10, 11, 12, 24 и 25 июня являются днями отдыха, сообщает