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11:42 (мск), источник: Sputnik.by

Настойчивая белоруска 2 раза пыталась прорваться через границу с салом

Женщина сначала спрятала контрабанду в коробках и детской люльке, а затем — в крыше буса.

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Сотрудники таможни два раза в течение недели задерживали гражданку Беларуси, которая пыталась незаконно ввезти в республику из Украины около 300 килограммов сала, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.

В первый раз белоруску задержали в ПП «Новая Гута» — женщина ехала в качестве пассажира Renault: под вещами на сидениях, в картонных коробках и в детской люльке таможенники нашли более 170 килограммов соленого сала, за что была привлечена судом к административной ответственности.

«Однако вскоре после состоявшегося суда женщина вновь въезжала в Беларусь по “зеленому” коридору — как водитель микроавтобуса Ford Transit: таможенники под обшивкой крыши обнаружили “пласты” соленого сала», — сказали в ГТК.

По информации комитета, в этот раз масса контрабандного груза составила около 120 килограммов.

Собеседники Sputnik отметили, что материалы дела в отношении 40-летней гражданки снова будут направлены в суд.

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